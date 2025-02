Martedì 4 febbraio, alle ore 10:00, nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città di Cerignola, si terrà l’evento intitolato “Israele: ieri e oggi” che vedrà come ospite Anna Foa, storica, docente e figura di primo piano del panorama culturale italiano e da sempre impegnata sul fronte della sensibilizzazione alla conoscenza verso i giovani di tutto ciò che riguarda la Shoah e la deportazione degli ebrei.

Proprio in virtù dell’opera di sensibilizzazione verso i giovani che vede impegnata Anna Foa da anni, l’autrice incontrerà le scolaresche degli istituti superiori di Cerignola. In apertura vi saranno i saluti istituzionali delle autorità cittadine. Interverrà Andrea Patruno, presidente della Fondazione Provinciale “Vittorio Foa”, padre di Anna e tra i fondatori della Repubblica Italiana. A moderare l’evento sarà Antonello Summa, Consigliere Comunale di Cerignola.

L’incontro in programma sarà anche occasione per presentare il suo ultimo libro “Il suicidio di Israele”, il cui tema centrale è la politica d’Israele nei confronti di Hamas e, più in generale, verso il popolo palestinese. Inoltre, ad Anna Foa sarà conferita la presidenza onoraria della fondazione intitolata a suo padre.

Anna Foa è nata a Torino il 23 dicembre 1944. Figlia di Vittorio Foa, si è laureata all’Università La Sapienza di Roma in Storia Moderna nel 1968. Ha lavorato a La sapienza prima come contrattista (dal 1974), poi come ricercatrice (dal 1981 al 2000) e infine come professoressa associata di Storia Moderna (2000 – 2010). Inizia a pubblicare le proprie opere a partire dalla fine degli anni settanta, ma è a partire dagli anni ottanta che le pubblicazioni di Anna Foa vertono verso la storia degli ebrei in Europa ed in Italia. “Il suicidio di Israele” è il suo ultimo libro, pubblicato da Editori Laterza nel 2024.