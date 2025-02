La città di Peschici vola alla BIT 2025 organizzata alla fiera di Milano dal 9 all’11 febbraio. Anche quest’anno l’amministrazione del comune garganico rinnova la partecipazione ad uno degli eventi più importanti del settore: la Borsa Internazionale del Turismo in Italia, l’unica manifestazione capace di far incontrare l’offerta turistica mondiale, l’unica che connette il mondo dei professionisti del settore in un contesto totalmente b2b, ma che contemporaneamente offre agli appassionati di viaggi l’opportunità di incontrare direttamente professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Proprio come il 2024, anche quest’anno il programma sarà caratterizzato da tantissime novità che verranno svelate e raccontate dal Sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo, dall’Assessora alla Comunicazione e Pubblicità Angela Ricci e dal Consigliere con Delega agli Eventi Francesco D’Arenzo.

UN CENNO DEL PAESE..

Conosciuta per le sue ricchezze paesaggistiche, tra le più belle di tutta la Puglia, sita in un lembo di terra che la divide tra le acque cristalline dell’Adriatico e il Parco Nazionale del Gargano, Peschici è sinonimo di spiagge, d’estate, ma anche di borgate antiche, case bianche e vicoli stretti che profumano di storia, che conservano, seppur guardando al futuro, un’atmosfera medievale che rispecchia le influenze arabe e normanne che hanno caratterizzato la sua storia. La “bomboniera” garganica si trova oggi nel bel mezzo di un processo di evoluzione che guarda al futuro seppur conservando ben salde le sue radici con la tradizione. Viaggiare a Peschici è un’esperienza unica, indimenticabile, impreziosita dall’incontro con persone solari, disponibili e cordiali che valorizzano l’accoglienza, essenza stessa del paese e della sua gente.

COSA BOLLE IN PENTOLA…

Il turismo come non lo avete mai visto prima, cucito su misura come un abito da sera: il paese si prepara ad accogliere le infinite potenzialità di una comunicazione avanguardistica grazie ai nuovi mezzi tecnologici e ad un linguaggio moderno per un appeal sempre più fresco e capace di arrivare davvero a tutti. Ed ancora: Piano Strategico che informerà e formerà il settore turistico, rigenerazione urbana, attrattori culturali, potenziamento delle infrastrutture e, ciliegina sulla torta, tantissimi eventi che vedranno alternarsi ospiti di calibro internazionale. Per citarne uno, torna il “Peschi…Jazz”, una delle rassegne musicali jazzistiche più importanti della Puglia e d’Italia con un’importante novità: il “Jazz Boat Live” che si terrà a bordo di un’imbarcazione. I particolari verranno svelati solo durante la BIT a Milano.