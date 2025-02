La Direzione Strategica del Policlinico Foggia, nelle persone del Direttore Generale facente funzioni Dott.ssa Elisabetta Esposito e del Direttore Sanitario Dott. Leonardo Miscio, assieme alla Cappellania Ospedaliera, hanno accolto l’iniziativa di mons. Ferretti, Arcivescovo di Foggia-Bovino, di voler celebrare la Giornata Diocesana del Malato e dei Curanti presso la chiesa San Giovanni di Dio del Policlinico. Dal momento del suo insediamento a Foggia l’Arcivescovo ha sempre manifestato particolare simpatia e attenzione verso l’Azienda Ospedaliera, in tutte le sue componenti e realtà.

Tale vicinanza è stata confermata in modo speciale nel dicembre scorso, quando sua Eccellenza ha eretto la Chiesa del Policlinico a “Chiesa Giubilare”, dove poter “ottenere l’incommensurabile dono dell’indulgenza” durante l’Anno Santo. Durante il Giubileo della Speranza, indetto da Papa Francesco, è riservata particolare attenzione ai sofferenti, ai degenti e ai loro famigliari; la scelta del nostro arcivescovo conferma la sua particolare vicinanza, anche, verso coloro che prestano servizio professionale, in ogni ruolo, e che in essa si formano attraverso l’Università.

Pertanto in occasione della Memoria liturgia della Madonna di Lourdes -da sempre momento importante per coloro che operano nell’ambito sanitario e assistenziale- l’11 febbraio p.v. l’Arcivescovo mons. Giorgio Ferretti celebrerà nella Chiesa del Policlinico alle ore 11:00 la Messa Diocesana del Malato.

La Concelebrazione Eucaristica costituirà significativa occasione di incontro e di condivisione tra le diverse espressioni del nostro Policlinico: le maestranze come il mondo associativo e del volontariato, assieme al cappellano Sac. Michele Noto, ai sacerdoti invitati, alle Suore della carità presenti in ospedale, ai fedeli che animano la vita della cappellania. La preghiera, inoltre, coinvolgerà, come particolare partecipazione spiritualmente, tutti coloro che, proseguendo le attività professionali assistenziali e del ruolo, pur desiderandolo, non potranno fisicamente essere presenti per impegni lavorativi.

A conclusione della messa ci sarà l’Atto di Affidamento alla Vergine di Lourdes, per tutti i degenti e i sofferenti, per i sanitari e per tutti gli operatori nell’ambito sanitario e tutte le loro famiglie.