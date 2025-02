Sarà Lucia Annibali, con la sua storia vera di riscatto contro la violenza sulle donne, a tenere a battesimo la mini-rassegna Rinascere insieme nell’ambito di Fuori gli Autori, la kermesse letteraria organizzata dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e dalla Libreria Ubik.

Giovedì 13 febbraio 2025, alle ore 18.00, nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, storica sede della Provincia di Foggia in piazza XX Settembre, si terrà infatti la presentazione del libro Il futuro mi aspetta, fresco di stampa per Feltrinelli, nella collana Up.

A portare i saluti istituzionali interverranno Assunta Di Matteo, Consigliera di parità della Provincia di Foggia; Franca Dente, Presidente dell’Associazione Impegno Donna e Mario Cagiano, delegato alle politiche di genere e parità del Comune di Foggia. Intervisterà Lucia Annibali la psicoterapeuta, volontaria anche di Impegno Donna, Daniela Cataudella.

Non soltanto un memoir, ma anche uno strumento di sensibilizzazione e di riflessione, questo libro, scritto insieme a Daniela Palumbo, giornalista e scrittrice per ragazzi.

In poco più di 150 pagine, con una voce sempre sincera e aperta alla vita, Lucia Annibali ripercorre l’aggressione subita la sera del 16 aprile 2013, quando due sicari assoldati dall’ex compagno, Luca Varani, le gettarono l’acido sul volto.

Il racconto non si limita alla cronaca dei fatti e alla vicenda giudiziaria, ma testimonia un percorso di rinascita individuale e collettiva, che parte dalla consapevolezza senza mai rinunciare alla dimensione della speranza: “Vi racconto la mia storia perché non appartenga solo a me. Non ci siamo solo io e i miei aguzzini dentro quella sera. Quello che state per attraversare contiene un Noi che nasce dal desiderio di opporsi, insieme, alla brutalità. Non c’è modo migliore di immaginare il futuro”, scrive nell’introduzione del libro.

Capace di trasformare il dolore privato in una possibilità di cambiamento da coltivare insieme, Lucia Annibali, che al momento dell’aggressione esercitava la professione di avvocato, ha scelto la strada dell’impegno e dell’attivismo. Nel 2014, a poco meno di un anno dall’aggressione, l’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito. Nello stesso anno ha pubblicato, con Giusi Fasano, Io ci sono (Rizzoli), da cui è stato tratto un film andato in onda su Rai 1. Da allora non si è mai fermata: è stata deputata della XVII legislatura. Attualmente è Difensora Civica della Regione Toscana. Da dieci anni è impegnata in progetti nelle scuole e nelle carceri per portare la sua testimonianza.

La rassegna Rinascere insieme proseguirà il 28 febbraio con Violetta Bellocchio, autrice del libro Electra, Il Saggiatore 2024. In programma il 4 marzo, invece, la presentazione del terzo libro, il saggio dal titolo Non tutto è come appare. Contro la cultura della manipolazione di Simona Ruffino, Apogeo, in uscita nei prossimi giorni.

Fuori gli Autori è organizzata anche in collaborazione con l’Associazione Presidi del Libro e con il Presidio del Libro di Foggia RivoltaPagina, che ha inserito la mini-rassegna “Rinascere insieme” nel progetto tematico annuale.