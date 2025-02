Ha compiuto 100 anni Ida Di Domenico, nata a Casalnuovo Monterotaro il 10 febbraio del 1925. Filomena, Antonietta e Anna, le sue tre figlie, le hanno regalato una grande festa, con pranzo e fuochi d’artificio. C’erano anche i suoi 6 nipoti e due pronipoti. Targa d’onore e un nuovo rosario i regali della Comunità consegnati da Pasquale Codianni, sindaco di Casalnuovo Monterotaro, alla neo-centenaria, alla presenza anche del primo cittadino di Carlantino, Graziano Coscia, e della senatrice Gisella Naturale. Un secolo fa, Ida è nata dall’unione di Matteo e Antonietta, ultima di 11 figli. All’epoca, chi aveva un pozzo in casa, come la sua famiglia d’origine, era fortunato. Quando diventò grande, lei e il suo futuro marito si notarono reciprocamente attraverso pochi sguardi fugaci. Quel giovane, però, doveva partire per la guerra. Quando gli Alleati riuscirono finalmente a liberare il mondo dall’orrore nazifascista, bisognava aspettare che i soldati sopravvissuti tornassero a casa. Fu in agosto, nel giorno della festa della santa patrona del paese, che Ida scoprì che Vincenzo era tornato. Era proprio lui, assieme ad altri uomini, a portare in spalla la statua della Madonna della Rocca. Poco tempo dopo i due ragazzi si sposarono. Gli anni del dopoguerra furono durissimi. A differenza di quando era bambina, nella sua nuova casa di giovane sposa Ida non aveva il pozzo, quindi per prendere l’acqua doveva alzarsi alle 4 del mattino e fare la coda davanti alla fontana. Suo marito lavorava come bracciante. Lei faceva andare avanti la casa e, con la nascita delle figlie, si occupava di far crescere nel migliore dei modi le piccole Filomena, Antonietta e Anna. Donna fiera, tenace, convinta delle proprie idee, Ida è stata sempre una persona creativa e ricca di interessi. Molte volte, di domenica, nelle occasioni in cui tutta la sua grande famiglia si riunisce, Ida ha sorpreso tutti mettendosi a cantare e a recitare. Oggi il suo passatempo preferito è guardare la televisione: non rinuncia mai a una puntata di “Affari tuoi”. Ida Di Domenico è la diciannovesima persona in provincia di Foggia che, negli ultimi 5 mesi, ha compiuto 100 e più anni (probabilmente un primato relativamente alla Regione Puglia): da ottobre 2024, infatti, nuovi ultracentenari sono stati festeggiati anche a Bovino, Accadia, Castelluccio dei Sauri, Casalvecchio di Puglia, Deliceto (due), Sant’Agata di Puglia, Foggia (due), Torremaggiore, San Nicandro Garganico, Manfredonia (tre) e Orsara di Puglia (ben quattro volte).