La Borsa Internazionale del Turismo di Milano si chiude con risultati eccellenti per il comune garganico che, grazie alle sue eccellenze, fa parlare di sé. Enogastronomia, cultura, tradizioni, mare, spiagge, eventi, bellezze paesaggistiche mozzafiato, ma anche comunicazione, tecnologia 4.0, decoro urbano, infrastrutture: il tutto riassunto in un’unica parola: Peschici che, rispetto al 2023, ha aumentato le sue presenze di 50mila turisti. Sito al Nord della Puglia, arroccato sul promontorio del Gargano, il paese si affaccia letteralmente sulle acque cristalline dell’Adriatico, a pochi passi dalla Foresta Umbra, immerso nel Parco Nazionale del Gargano. Peschici mantiene salde le sue radici col passato, con la sua storia, pur guardando al futuro, sapendo cucire un turismo sempre più su misura di turista, creando vere e proprie esperienze capaci di soddisfare tutti i palati e distribuite in tutte le stagioni. Parole d’ordine: inclusione e accoglienza.

DECORO URBANO E ACCOGLIENZA. “Rappresentare la nostra meravigliosa Peschici ad una manifestazione così importante è una emozione unica – ha dichiarato il Sindaco Luigi D’Arenzo – la nostra parola d’ordine? Cultura dell’accoglienza senza della quale non ci sarebbe modo di fare turismo che ha conosciuto un profondo cambiamento in questi due anni di nostra amministrazione. Abbiamo cercato di proporre eventi destagionalizzati di spettacolo e cultura. La nostra azione volge oggi al recupero di attrattori culturali: abbiamo un accordo di programma con il Parco Nazionale del Gargano per recuperare il “Grottone di Manaccora”, una caverna dell’età del bronzo, con ipogei che si affacciano sul mare e dove vorremmo realizzare un parco letterario da mettere in rete con la biblioteca, struttura riaperta nel 2024 dopo 12 anni di chiusura”. E non solo. “Stiamo per redigere il Piano Urbanistico Generale dal quale ripartire, perché siamo convinti che senza decoro urbano non ci può essere vera accoglienza. Abbiamo nel frattempo riqualificato delle aree: avremo finalmente il nostro anfiteatro comunale e, sempre in accordo col Parco Nazionale del Gargano, vogliamo rendere nuovamente fruibili i trabucchi storici per un turismo davvero esperienziale.

WEB APP DI PESCHICI PER UN TURISMO CUCITO COME UN ABITO DA SERA . “Nonostante lafortuna di vivere in un luogo paradisiaco come Peschici, gestire questo Assessorato non vuol dire “sfruttare” esclusivamente al meglio le risorse che si hanno già sul territorio, ma attuare e ideare strategie comunicative sempre più innovative in grado di attirare turisti da ogni parte del mondo – ha dichiarato l’Assessora alla Comunicazione e alla Promozione del Comune di Peschici, Angela Ricci – oggigiorno il turismo sta conoscendo profondi cambiamenti, si dirige verso esperienze sempre più personalizzate. Al centro di questa innovazione troviamo la digitalizzazione, i big data e l’intelligenza artificiale. Oggi Peschici si trova ad essere parte attiva di questo processo di trasformazione, una Peschici inedita, come non la si era mai vista prima, e che mira soprattutto al futuro, all’era del 4.0 attraverso una comunicazione sempre più certosina e studiata nei minimi dettagli. Il primo giro di boa lo abbiamo avuto con l’attuazione del progetto dell’influencer marketing che offre un nuovo modo di fare turismo, una nuova tipologia di pubblicizzare il territorio che vuole stare al passo coi tempi, che dà spazio alle nuove tecnologie, appunto, che utilizza il fresco linguaggio dei social, un vasto mondo oggi sempre più alla portata di tutti, per arrivare alla gente. Anche per quest’anno lo slogan portato alla BIT è stato “Peschici d’Amare”, un claim che, con un sottile gioco di lettere, vuole accompagnare i turisti in un meraviglioso viaggio alla scoperta delle straordinarie ricchezze del territorio. La destagionalizzazione è stata certamente una delle principali sfide che come amministrazione abbiamo deciso di affrontare – conclude. E il 2025 porterà con sé ulteriori novità: una di queste sarà la Web App di Peschici che permetterà ai viaggiatori, attraverso i motori di ricerca, di creare una esperienza personalizzata, cucita addosso in base alle proprie esigenze”.

TURISMO DEGLI EVENTI. “Questo tipo di turismo – ha spiegato nel suo intervento il Consigliere con Delega agli Eventi Francesco D’Arenzo – non si limita più solo ai grandi eventi o ai concerti, ma si estende anche per rassegne culturali, manifestazioni sportive e giornate dedicate alla valorizzazione delle eccellenze culinarie. Obiettivo: destagionalizzazione dei flussi turistici”. In calendario:

di livello nazionale come “Zeus Cup” (23-25 maggio), le “Finali Nazionali di Calcio Giovanile C.S.E.N.” (30 maggio- 2 giugno) e il “Trofeo del Gargano” (6-8 giugno). A cura di Medaglie D’Oro Barletta, capitanata da Vincenzo Fiore.🚴‍♂️ Ciclismo su strada : si alterneranno a maggio altre due importanti competizioni di livello interregionale: il “Trofeo Rosa”, e l’“Urban DH”, a cura di ASD Gargano Bike, presieduta da Luigi Carbonaro.

: nell’ultima settimana di luglio, l’Arenile del Porto sarà nuovamente palcoscenico per la seconda edizione di “Note di mare”, che unirà, ancora una volta, la bellezza della musica a quella del mare. Per la II Edizione sono già previste altre 2 celebrità, ancora top secret: la prima parteciperà al prossimo Festival di Sanremo; la seconda, invece, appartiene ai “giganti” della canzone. Rassegna “Peschi…Jazz” : nella prima settimana di settembre tornerà una delle rassegne musicali jazzistiche più importanti della Puglia e d’Italia. Un cult per gli appassionati che nel corso degli anni ha visto la partecipazione di importanti autori nazionali ed internazionali come Giovanni Allevi, Stefano Bollani, Danilo Rea, Enzo Gragnaniello e Sergio Cammariere. Una tre giorni che quest’anno porterà una grossa novità: il “Jazz Boat Live”, che si terrà a bordo di un’imbarcazione.

: nella prima settimana di settembre tornerà una delle rassegne musicali jazzistiche più importanti della Puglia e d’Italia. Un cult per gli appassionati che nel corso degli anni ha visto la partecipazione di importanti autori nazionali ed internazionali come Giovanni Allevi, Stefano Bollani, Danilo Rea, Enzo Gragnaniello e Sergio Cammariere. Una tre giorni che quest’anno porterà una grossa novità: il “Jazz Boat Live”, che si terrà a bordo di un’imbarcazione. “Borgo del Natale” nella “Perla del Natale” , che riserverà, tra dicembre e gennaio, una terza edizione piena di sorprese, con un fitto cartellone di attrazioni ed eventi, per promuovere l’identità e l’economia locale attraverso la sinergia con le maestranze attive locali. Previsti addobbi, luminarie, concerti, appuntamenti enogastronomici, presepe vivente, saggi, musical, capodanno in Piazza Pertini, iniziative culturali, solidali ed inclusive.