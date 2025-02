Sarà il Direttore dell’Archivio di Stato di Foggia, Massimo Mastroiorio, il protagonista della prossima Conversazione di Storia Locale, in programma giovedì 20 febbraio 2025, alle ore 17.30, nella Sala Conferenzedel Museo di Storia Naturale di Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio 31. Nuovo appuntamento, dunque, con il ciclo di incontri organizzato dalla sezione Fondi Speciali della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia per approfondire temi, personaggi ed eventi storici del territorio. Un’iniziativa giunta all’ottava edizione che riunisce attorno a sé cultori e studiosi di storia patria.

Avvocato e appassionato di ricerca archeologica ed esoterica, oltre che di ricerche archivistiche,con all’attivo numerose pubblicazioni, il Direttore accompagnerà il pubblico in un approfondimento sull’Archivio istituito a Foggia nel 1818. Si tratta di uno dei più importanti archivi del Sud Italia, che custodisce, tra gli altri, il fondo archivistico riguardante la Dogana della mena delle pecore, per la regolamentazione della transumanza sin dalla seconda metà del Quattrocento.

Luoghi di conservazione che raccolgono documentazioni di vario tipo e di varia origine, utilizzabili per fini storici, giuridici, patrimoniali e amministrativi, gli archivi custodiscono antichi codici, pergamene redatte su pelle di pecora o di agnello, sigilli e protocolli notarili, piante topografiche e cartografie. Senza rinunciare al consueto taglio divulgativo, la Conversazione offrirà anche gli elementi di base per conoscere come è organizzato un archivio e come si procede per effettuare delle ricerche. Dai fondi alle serie archivistiche, passando per le buste, i fascicoli e gli inventari, il Direttore illustrerà modalità e tecniche con cui si organizza il materiale negli archivi. Ampio sarà il riferimento alla Guida Generale dell’Archivio, in cui sono riportati i fondi che l’archivio conserva, il periodo storico di riferimento, la loro consistenza e l’indicazione degli inventari.

Le Conversazioni proseguiranno il 27 marzo, con Carmine De Leo, che parlerà di Parchi e giardini nell’antica Foggia, mentre il 3 aprile Tommaso Palermo si soffermerà su Una scultura di Tino di Camaino a Foggia. Ultimo incontro in programma l’8 maggio con l’intervento di Maurizio De Tullio, Foggiani! Alla scoperta di grandi personaggi foggiani sconosciuti o dimenticati. Tutti gli incontri si svolgeranno sempre alle ore 17.30 nella Sala Conferenze del Museo di Storia Naturale di Foggia. Ingresso libero fino ad esaurimento posto.