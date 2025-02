Diffondere la cultura nelle scuole e con le scuole: prosegue l’impegno del Polo Biblio-Museale di Foggia in campo didattico ed educativo. Scuole in circolo è il nome del format destinato a tutti gli istituti scolastici di Foggia per contrastare la povertà educativa e l’isolamento culturale e sociale.

Il Polo Biblio-Museale di Foggia, infatti, anche quest’anno è partner operativo dei progetti educativi Scuola in Circolo e Scuola in Circolo Special, coordinati da Mira, associazione capofila. Si tratta di due progetti, realizzati dal 2019 al 2024 presso le diverse strutture del Polo: la Biblioteca “la Magna Capitana”, il Museo del Territorio, il Museo di Storia Naturale e la Galleria d’Arte. Puntare all’alfabetizzazione culturale: è questo l’obiettivo di Scuola in Circolo, che mette in dialogo permanente le scuole con i luoghi della cultura cittadini. L’idea è quella di dare continuità al rapporto delle agenzie educative con il territorio, attraverso programmi specifici, per evitare che il rapporto di fruizione degli studenti sia soltanto episodico e decontestualizzato.

Unico nel suo genere a livello nazionale, il progetto punta a promuovere un percorso innovativo di avvicinamento alla storia, alle scienze e all’arte. Privilegiati l’impiego di una didattica partecipata e viva, il ruolo attivo degli studenti e l’approccio multidisciplinare. Si tratta, dunque, di stringere un’alleanza educativa tra le scuole e le istituzioni culturali della città per l’elaborazione di un programma annuale, frutto di un percorso di condivisione permanente. Insomma, si darà vita a delle vere e proprie aule decentrate con attività che cambieranno di anno in anno, in base all’età degli alunni e alle tematiche scelte.

Secondo le logiche della concertazione culturale, insegnanti e referenti del Polo Biblio-Museale, ogni anno, si incontreranno nel mese di maggio per concordare il programma dell’anno scolastico successivo. Parte dalla Scuola San Ciro la sperimentazione del piano Scuole in circolo, a soli due mesi dalla conclusione di Scuole in Circolo Special. La proposta nasce proprio dall’Istituto scolastico per dare continuità alle attività didattiche museali cominciate nel mese di ottobre. Una richiesta maturata dopo l’invito rivolto a tutte le scuole, in occasione del “Primo meeting di Scuola in Circolo Special”, lo scorso settembre.

Ampia soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica Tiziana Zappatore: “La scuola San Ciro, a seguito del progetto Scuola in Circolo Special ha inserito i percorsi culturali proposti dal Polo Biblio-Museale di Foggia, all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Numerosi, infatti, i benefici ottenuti dagli alunni, in termini di entusiasmo e di arricchimento del bagaglio conoscitivo ed esperenziale. Siamo certi – prosegue la Dirigente – che la collaborazione e la condivisione con le diverse agenzie formative, in primis i luoghi della cultura della nostra città, possano promuovere una cittadinanza attiva e consapevole unitamente alla valorizzazione del territorio”, conclude la dott.ssa Zappatore.

Nel mese di maggio, tutte le scuole di Foggia saranno invitate a partecipare all’incontro “SIC-ONE”, durante il quale si definiranno il tema e la capienza numerica dei partecipanti per l’anno scolastico 2025-2026. “Con questa collaborazione consolidiamo un format che dal 2019 al 2024 ci ha consentito di avvicinare ancora di più le strutture del Polo Biblio-Museale di Foggia a migliaia di alunni, insegnanti e famiglie – sottolinea la Direttrice del Polo Gabriella Berardi. “Vogliamo in questo modo stimolare non solo la conoscenza, ma anche l’appartenenza ai luoghi della cultura e a tutto ciò che custodiscono. Non si tratta di contenuti statici, ma di conoscenze diffuse e co-costruite proprio attraverso la partecipazione viva e attiva degli utenti, a cominciare dagli studenti, i veri cittadini del domani”. Con “SCUOLE IN CIRCOLO” i Musei e la Biblioteca di Foggia diventano le nuove aule dove fare Scuola.