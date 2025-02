La luna, la danza delle stelle, le vie del cielo, la notte, il mare, l’amore cantato in ogni sua forma. Sono questi gli elementi essenziali della poetica di Sirius, che generano nel lettore un’atmosfera sognante e carica di passioni. E sono proprio le sue raccolte poetiche al centro dell’incontro “I mille moti dell’amore” in programma venerdì 21 febbraio 2025 a Foggia, alle ore 18.00, negli spazi della bottega “centonove/novantasei”, nell’ambito dei“Venerdì in Bottega”. Libri, sapori, laboratori che hanno la finalità di favorire la conoscenza di autori/autrici, degustare prodotti del territorio, sostenere l’inclusione sociale di chi vive in fragilità.

Michele Di Domenico è un poeta pugliese, appassionato d’arte e di vita. Ha lavorato nel pubblico impiego e ha scoperto da qualche anno la sua vera vocazione nella scrittura. Le sue poesie, firmate con lo pseudonimo di Sirius, sono un viaggio emozionante tra cielo e terra. Immagini evocative, metafore raffinate e un’atmosfera sognante caratterizzano i suoi versi, che parlano d’amore, natura e dell’animo umano. L’appuntamento di venerdì sarà un’occasione per avvicinarsi e conoscere le sue tre raccolte poetiche che raccontano la sua evoluzione artistica: “Per strade incerte ad inseguire un sogno” (2020), “Di luna e di stelle” (2021), “Luna e altre storie” (2023), quest’ultima presentata anche al Salone del Libro di Torino.

Le sue poesie sono come dipinti, fotografie, immagini oniriche, metafore sapientemente usate che raccontano i sentimenti e l’intima natura dell’animo umano. Ad accompagnare l’autore Michele Di Domenico – Sirius, in questo viaggio nella poesia saranno Elisa Liguori, in qualità di lettrice, e Maria Giovanna Ciletti, che presenterà la serata. Al termine della presentazione è prevista una degustazione dei taralli “Volìo” e del vino Rosso Libero – Michele Cianci. I “Venerdì in Bottega” si inseriscono nel programma di eventi culturali e sociali organizzati da “centonove/novantasei”, la bottega che vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafiepromossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre/ la rete di imprese per animare il territorio e favorire occasioni di incontro, riflessione e confronto. Per conoscere meglio l’autore, che pubblica periodicamente i suoi versi e i suoi video su Instagram, basta seguirlo su @sirius_267.