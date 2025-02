Sono quasi 300 le persone di ogni età, in maggioranza bambini e giovani, tesserate alle sette società sportive che operano a Orsara di Puglia. A loro, poi, si aggiungono le persone che praticano podismo, trekking, ciclismo e altre discipline senza aderire ad alcuna associazione.

“Il paese esprime una vivacità sportiva di tutto rispetto”, spiega Mario Simonelli, “anche grazie alle infrastrutture sportive che sono state oggetto di interventi di riqualificazione”. Il campo sportivo comunale, ad esempio, oltre a essere utilizzato dalla ASD Orsara di Puglia Calcio, compagine che milita del campionato di prima categoria campana, ospita anche le squadre femminili Under 15 e Under 17 del Calcio Foggia 1920. La squadra di calcio che rappresenta il paese, guidata dall’allenatore Antonio Riggillo e dal presidente Giovanni Colonnello, è composta da 20 giocatori, 7 dei quali sono ragazzi di Orsara, mentre gli altri 13 provengono dai comuni limitrofi. Protagoniste dello sport a Orsara di Puglia sono le donne, soprattutto (ma non solo) grazie alla ASD Orsarosa, realtà sportiva che opera dal 2019, guidata dalla presidente Antonella Lepore con l’ausilio dell’allenatore Mario Del Grosso e del preparatore atletico Vito D’Arcangelo, attorno alla quale gravitano diverse squadre giovanili e circa 40 tesserati. Lo stesso Vito D’Arcangelo, inoltre, tiene un corso online di ginnastica dolce cercando di trasferire il concetto del benessere. Sono 25 i ragazzi dai 6 ai 14 anni iscritti all’Orsara Street Soccer, guidata da Paolo Solomita e attiva da circa 15 anni: l’associazione si occupa anche di ginnastica polifunzionale, grazie al lavoro del dottor Pasquale Terlizzi e del dottor Claudio Mascolo, con attività che vedono coinvolti ben 50 tesserati. La GR Soccer School, invece, è una giovane società nata nel 2023 dal progetto del suo direttore tecnico Gaetano Ruscito, con 35 bambini iscritti alle attività sportive. La ASD Centro Studi Danza di Maria Luisa Mescia è un’altra importante realtà che conta 35 iscritti e offre una pluralità di occasioni e corsi per fare attività motoria. L’Asd Centro Atletic Karate, diretto dal Maestro Aldo Frisoli, opera sul territorio da circa 40 anni con corsi di difesa personale e karate ai quali sono attualmente iscritti 10 ragazzi, a cui si aggiungono altri 16 iscritti ai corsi di pilates per adulti.

L’associazione sportiva di ballo e danza “Lucy Dance” di Lucia Fragassi opera dal 2009 e attualmente ha circa 30 iscritti ai corsi di balli di gruppo, liscio, latino-americano e danze caraibiche.Oltre al campo sportivo comunale, per quanto riguarda le strutture pubbliche Orsara di Puglia ha un campetto polivalente, un campo da tennis, un box bike sharing, la palestra dell’istituto scolastico comprensivo per le attività ginniche degli studenti, il Parco San Mauro per poter muoversi all’aria aperta e, nei prossimi mesi, il paese avrà a disposizione anche una palestra di comunità completamente attrezzata. “Stiamo cercando di favorire la pratica sportiva”, spiega il sindaco Simonelli, “perché essa ha riverberi positivi a tutti i livelli, non solo per la salute, ma anche per i valori che trasmette e per l’importanza sociale e aggregativa che riveste”.