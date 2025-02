Si allargano gli “Orizzonti” a Foggia. È questo, infatti, il tema scelto per la terza edizione del “Festival della Scienza”. La rassegna si svolgerà dal 22 febbraio all’8 marzo 2025 e interesserà numerosi istituti scolastici di Foggia e della provincia, oltre a eventi offerti all’intera cittadinanza a Palazzo Dogana e in provincia.

I PARTNER. Due intense settimane di eventi, decine di relatori e ospiti provenienti da tutta Italia, per una rassegna che rappresenta una preziosa occasione di confronto, approfondimento e riflessione per la comunità scientifica e la cittadinanza. Consolidato il team di ideatori del format – Angelo Bricocoli, Marco D’Alessandro e Antonio Milazzi – che anche quest’anno sono riusciti a coinvolgere numerose istituzioni – Regione Puglia, Comune e Provincia di Foggia, Università degli studi di Foggia, Università e Politecnico di Bari, LUM, CNR, INFN, ASI – insieme a Fondazioni, istituti di ricerca, associazioni, istituti scolastici della provincia e numerosi scienziati, docenti e ricercatori.

IL PROGRAMMA. Tra gli ospiti principali del festival – il cui cartellone dettagliato verrà presentato nella serata inaugurale in programma a Palazzo Dogana sabato 22 febbraio – figurano, tra gli altri, Antonio Lo Campo (giornalista scientifico e collaboratore per temi di scienza e spazio per La Stampa e Avvenire), la dottoressa Lucrezia Cilenti dell’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (CNR) che presenterà un report sulle vongole cinesi nel Lago di Occhito, Vittorio Capozzi e Zina Flagella che discuteranno della sostenibilità del sistema agroalimentare nello scenario del cambiamento climatico. Si parlerà di orizzonti in tanti diversi contesti: l’esplorazione spaziale, l’Intelligenza artificiale, la ricerca medica, lo sviluppo di nuovi materiali e nuove tecnologie, l’ambiente. Speciale attenzione quest’anno sarà dedicata ai più piccoli, perché non si è mai troppo piccoli per parlare di scienza; ed è per questo motivo che sono state programmate diverse iniziative rivolte alle scuole primarie, dalla statistica alla sperimentazione in fisica con le proposte di INFN Kids. Infine, un nutrito programma di iniziative relative al benessere, con approfondimenti su nuovi alimenti e sugli integratori alimentari nell’attività sportiva, un’intera “Giornata della salute” e la prima edizione del “Fovea Beer Day”: il birrificio Rebeers aprirà le porte alla città e agli studenti per raccontare un’innovazione nel panorama cerealicolo, all’insegna della sostenibilità e della circolarità produttiva. Completano il programma ben tre mostre.

I GIOVANI. “Le nostre proposte trovano sempre più accoglienza nella cittadinanza e la Provincia si mostra interessata e ricettiva”, evidenzia il Presidente del Comitato organizzatore Angelo Bricocoli. Una soddisfazione condivisa da Marco D’Alessandro, “per le conferme che ci arrivano dai referenti delle scuole coinvolte anche nelle passate edizioni: parlano di un rinnovato interesse da parte dei ragazzi per merito degli interventi a cui hanno assistito, segno che stiamo raggiungendo gli scopi prefissati alla nascita del Festival della Scienza di Foggia, quali lo scuotere da un torpore generalizzato che attanaglia i giovani e il riaccendere la fiamma dell’interesse nelle giovani generazioni”.