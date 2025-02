Prosegue anche per l’anno scolastico 2024/2025 il progetto “Educazione alla Legalità Economica”, promosso dal Comando Generale della Guardia di Finanza in collaborazione con gli istituti scolastici di tutta Italia. Nell’ambito dell’iniziativa, il Comando Provinciale di Foggia, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ha organizzato una serie di incontri tematici rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie, con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità economica e illustrare le funzioni istituzionali del Corpo.

Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle della Compagnia di Cerignola hanno fatto tappa presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Pavoncelli” e l’Istituto Comprensivo “Pavoncelli” di Cerignola, dove, alla presenza dei dirigenti scolastici Dott. Pio Mirra e Dott. Paolo Saggese, hanno incontrato circa 150 studenti per un approfondimento su temi cruciali quali la sicurezza economico-finanziaria e i benefici della legalità per l’intera collettività.

Durante l’incontro, il Comandante della Compagnia di Cerignola ha evidenziato l’importanza del rispetto delle regole in ambito economico e fiscale, illustrando le principali attività della Guardia di Finanza nel contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica e alla criminalità economica. Particolare attenzione è stata rivolta al ruolo che i giovani possono avere, come cittadini e futuri lavoratori, nella costruzione di un sistema economico più equo e trasparente.

Per rendere l’esperienza ancora più concreta, i finanzieri hanno portato esempi pratici di operazioni svolte nel contrasto alla contraffazione, all’abusivismo commerciale, alla tutela del Made in Italy e alla sicurezza dei prodotti. Spazio anche alla lotta ai traffici illeciti, con un focus su uso e spaccio di sostanze stupefacenti. A tal proposito, significativa è stata la partecipazione delle unità cinofile della Compagnia di Manfredonia, che hanno eseguito una dimostrazione pratica di controlli antidroga su bagagli, suscitando grande interesse tra gli studenti. L’iniziativa testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza non solo nel contrasto agli illeciti economici, ma anche nella formazione di una cittadinanza più consapevole, a tutela della legalità e delle libertà economiche.