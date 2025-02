Rimonte e controrimonte allo Zaccheria dove il Foggia illude ma poi alla fine cede 4-3 al Potenza dopo aver dato a lungo la sensazione di poterla vincere. Zauri conferma il 4-3-3 con De Lucia tra i pali, davanti a lui Silvestro, Salines, Parodi e Felicioli; in mezzo al campo agiscono Gala, Danzi e Vezzoni mentre in avanti Zunno ed Emmausso operano ai lati con Sarr punta centrale. Stesso schema per il Potenza di De Giorgio con l’ex rossonero Alastra in porta, linea difensiva formata da Riggio, Verrengia, Milesi e Rillo con Erradi, Siatounis e Castorani a centrocampo e il trio d’attacco composto da Petrungaro, Caturano e Rosafio.

Il primo tempo è da sballo: comincia molto meglio il Potenza che nemmeno il tempo di iniziare va in rete con Erradi che si inserisce bene sugli sviluppi di un corner. Il Foggia accusa il colpo e al 20′ un errore di Salines costa caro: il Potenza si invola in contropiede con Rosafio che apparecchia per Siatounis che deve solo spingere in rete il 2-0. I rossoneri si scuotono e gli sforzi vengono premiati al 35’ quando, sugli sviluppi di un corner, Zunno è abile di testa e accorcia le distanze. Il Foggia prende coraggio e al 37’ la riprende: contropiede magistrale, Silvestro libera Zunno che apparecchia per Gala, l’ex milanista infila sotto il sette e sancisce il 2-2. Lo Zaccheria si infiamma e nella ripresa, al 47′ ecco servito il ribaltone: Emmausso serve bene Gala che si libera di una marcatura e scarica in porta il 3-2. Ma chi si aspetta tutto in discesa si sbaglia: al 53’ Felicioli fa fallo da ultimo uomo e per l’arbitro è espulsione. Sulla punizione conseguente, si accende una mischia in area che De Lucia risolve respingendo una conclusione di Petrungaro. . Ma chi si aspetta tutto in discesa si sbaglia: al 53’ Felicioli fa fallo da ultimo uomo su Rosafio e per l’arbitro è espulsione. I rossoneri sono abili a non farso schiacciare dal Potenza che però trova il pari al 68’ con Siatounis che dalla lunga distanza batte De Lucia e rimette tutto in parità. Al 79’ l’altro episodio chiave: Parodi colpisce Selleri, per l’arbitro il fallo è da rosso e il Foggia resta in 9 tra le proteste. Zauri manda dentro anche Santaniello per Sarr e Dutu per Emmausso che si becca con i tifosi del Potenza. De Giorgio prova a vincerla e manda in campo Mazzeo per Riggio. Proprio il nuovo entrato all’88’ trova il varco giusto per il 4-3 lucano, su cui De Lucia non può nulla. Il Foggia finisce addirittura la gara in nove per l’espulsione di Parodi e non ne ha più. I rossoneri escono sconfitti dallo Zaccheria e rimandano – almeno per ora – i sogni playoff.