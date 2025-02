Oltre 50 mila turisti in più nel 2024 rispetto all’anno precedente ed una stagione che promette ancora meglio. E non solo. Eventi distribuiti durante tutto l’arco dell’anno, grandi nomi di artisti che accompagneranno cittadini e turisti, accoglienza, decoro urbano, infrastrutture ed una comunicazione sempre più precisa per una vacanza esperienziale a tutto tondo. Sull’onda di questo entusiasmo il comune di Peschici saluta la Borsa Internazionale del Turismo di Milano con risultati eccellenti e si appresta a partecipare al BTM (Business Tourism Management) di Bari, uno degli eventi dedicati al turismo che da anni riunisce in Puglia operatori, amministrazioni, imprese, enti pubblici e privati con l’intento di creare un momento di incontro e conoscenza tra operatori del settore turistico locale generando di fatto una rete di valori intorno al tema del turismo. Insomma un’altra straordinaria vetrina per raccontare di un paese che ha fatto delle sue bellezze, delle sue tradizioni e della sua storia un punto di forza per guardare al futuro e farsi trovare pronto alle sfide del mondo moderno.

“Per il secondo anno consecutivo – fa sapere il Sindaco Luigi D’Arenzo – Peschici sarà presente alla BTM con un risultato positivo di presenze rispetto agli anni precedenti (580.500 nel 2024), un aumento significativo rispetto al passato. Siamo il terzo Comune d’Italia (sotto ai 5 mila abitanti) per maggiore numero di turisti. Cerchiamo infatti di diversificare l’offerta turistica e di destagionalizzare. Siamo arrivati a questo risultato – rimarca il primo cittadino – proprio grazie ad un processo di destagionalizzazione intrapreso con l’arrivo della nostra amministrazione”. Il Sindaco D’Arenzo verrà accompagnato dall’Assessora alla Comunicazione e Promozione del territorio Angela Ricci e dal Consigliere con Delega agli Eventi Francesco D’Arenzo.

Nuovi modi di comunicare il territorio, tecnologia 4.0, eventi e rassegne di spessore che vedranno la partecipazione di artisti internazionali; un esempio? Al Bano che sarà il primo protagonista di “Favola Blu”, la rassegna artistico-culturale dove scrittori, cantanti, attori e sportivi racconteranno il loro rapporto con il mare dal punto di vista personale e professionale. Ed ancora tante altre le novità che Peschici avrà modo di svelare durante quest’altro importante appuntamento.

In occasione del BTM, il prossimo 26 febbraio si terrà la conferenza stampa dell’amministrazione comunale. E non solo. Per quest’anno (dal 26 al 28) il Comune di Peschici metterà il proprio stand a disposizione degli imprenditori turistici e dei consorzi che vorranno partecipare all’evento. Il 27, invece, tutti gli operatori potranno anche usufruire del servizio di conferenza stampa, un’occasione per spiegare ai visitatori tutte le azioni che intraprenderanno a favore dei loro ospiti.

Il Comune di Peschici, inoltre, parteciperà nei prossimi 6 e 7 marzo al Museo dell’Ara Pacis di Roma per il ritiro della bandiera della Rete dei Comuni Sostenibili a seguito delle azioni intraprese nel 2024.