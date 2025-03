Si svolgerà giovedì 6 marzo 2025, a partire dalle ore 17.00, a Stornarella presso Parco San Francesco (Via Stornara) la presentazione della mostra fotografica “In Foco: rappresentazioni della parità di genere attraverso l’obiettivo”, nata con l’idea di mostrare, soprattutto alle fasce più giovani della popolazione, quanto il genere non sia influente sul tipo di professione che ogni persona desideri svolgere. I ritratti sono stati scattati dalla fotografa Eva Rutica. La mostra è realizzata dalla cooperativa sociale Kaleidos, aderente al consorzio di cooperative sociali Oltre / la rete di imprese, quale attività promossa dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’avviso “Futura. La Puglia per la parità, seconda edizione”. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Stornarella, la Pro Loco di Stornarella e l’asp Rane.

Alla presentazione interverranno: Massimo Colia, sindaco di Stornarella; Anna maria Magaldi, assessora comunale ai Servizi Sociali; Erica Spagnuolo, presidente di Kaleidos; Annarita Zichella, presidente del consorzio Oltre / la rete di imprese. Nella mostra “In Foco” c’è la foto della direttrice d’orchestra Gianna Fratta, della barbiera Luana delle Noci, delle autiste di mezzi autobus dell’Ataf Barbara Savino e Mariagrazia Ramieri, della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, della chef Lucia Rossella Quitadamo, della pittrice Alla Stade, dell’allenatrice della Libertas Russo Foggia Angela Scolamieri, della sommelier Amalia Zolla, della videomaker Valentina Festa, della Responsabile struttura semplice dipartimentale chirurgia pediatrica ospedaliera Maria Nobili, della direttrice di Banca Etica Bari Teresa Pertosa. Dodici volti di donne pugliesi che svolgono lavori o ricoprono ruoli che quotidianamente non sono associati al genere femminile.“Futura. La Puglia per la parità” è l’avviso con cui il Consiglio regionale della Puglia sostiene la realizzazione di progetti culturali che consentano la comprensione della dimensione della disparità tra i generi e la decostruzione degli stereotipi. Il progetto “In Foco: rappresentazioni della parità di genere attraverso l’obiettivo” promosso dalla cooperativa sociale Kaleidos si inserisce in questo percorso. Hanno aderito alla rete del progetto: Polo Biblio-Museale di Foggia, Arcigay Foggia “Le Bigotte”, UIL Foggia, Liceo “Marconi” di Foggia, Istituto “Notarangelo-Rosati” di Foggia, Istituto comprensivo “Foscolo-Gabelli”, Legacoop Puglia. Per scoprire e conoscere i volti delle donne ritratte non resta che visitare la mostra. La partecipazione è gratuita.