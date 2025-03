Bilancio aporovato, si guarda al futuro. Con la presenza della sola maggioranza in aula, a Candela il consiglio comunale ha visto, tra i vari argomenti all’ordine del giorno, un argomento fondamentale per l’amministrazione del paese dei Monti Dauni, l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027. Un rendiconto importante che continua ad assicurare servizi fondamentali per la comunità candelese. “E’ un bilancio – ha dichiarato il Sindaco Nicola Gatta – che non mette le mani nelle tasche dei cittadini, ma che guarda al futuro di Candela. Connun lavoro sodo, in questi anni siamo riusciti ad ottenere importanti finanziamenti statali ed europei e potenziato asset fondamentali come quello infrastrutturale e turistico”.

Restano invariate le aliquote di tributi e canoni: “Un bilancio conservativo sul fronte della pressione fiscale – ha aggiunto l’assessore al bilancio, Pasquale Capocasale – e che continua a garantire importanti servizi come l’asilo nido, il trasporto scolastico gratuito, il servizio mensa. Non è facile assicurare lo svolgimento di tutti questi servizi, soprattutto per un comune piccolo come il nostro, ma grazie all’attenta programmazione messa in campo, siamo riusciti a non gravare sui cittadini e, allo stesso tempo, a pianificare importanti interventi infrastrutturali grazie a fondi Pnrr, ministeriali ed europei”.