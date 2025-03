A causa delle condizioni meteo avverse previste per il 2 marzo, la Pro Loco di Foggia, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, annuncia il posticipo dell’evento “Carnevale, nel Cuore della Musica”, che si terrà invece domenica 9 marzo 2025, alle ore 19:30, in Piazza Cesare Battisti. Con il miglioramento delle condizioni meteo, che porterà temperature più miti, Foggia si prepara a vivere un grande finale di Carnevale all’insegna della musica e del divertimento. La serata prenderà il via con un djset coinvolgente, seguito dall’esibizione di ILAN, giovane talento dell’attuale edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Ma la sorpresa più attesa riguarda la partecipazione di Antonio Affortunato, il ballerino ed ex allievo dell’edizione in corso del programma, che sarà a Foggia per una performance dal vivo, portando ulteriore spettacolo e emozione alla serata. L’ingresso all’evento è gratuito. Foggia si trasformerà in un palcoscenico di allegria e condivisione, con la promessa di regalare a tutti un’esperienza unica, che concluderà in grande stile il periodo carnevalesco. Un’occasione imperdibile per vivere la città in un’atmosfera di gioia, energia e spettacolo.