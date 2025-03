La compagnia teatrale “Oltre… il Sipario”, composta da ragazzi e ragazze con disabilità, sarà presentata a Foggia martedì 4 marzo 2025, alle ore 10.30, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana nel corso di una conferenza stampa. Ė il primo frutto del laboratorio teatrale realizzato nell’ambito del progetto “L’altra metà del cielo”, in cui il teatro diventa lo strumento ideale per favorire l’inclusione sociale di ragazzi con disabilità e non autosufficienti. Nell’occasione, saranno presentate anche le date ed i teatri in cui si svolgeranno le prime rappresentazioni pubbliche. Alla presentazione saranno presenti tutti gli attori e le attrici che compongono “Oltre… il Sipario”, insieme a Francesca D’Alessio, presidente dell’Aps Non Solo Social, Rita Specchio, coordinatrice del progetto e psicologa di SocialService, Enzo Toma e Francesco Gravino, maestri di teatro, attori e registi. La manifestazione è realizzata con il patrocinio della Provincia di Foggia.

Il laboratorio teatrale si svolge tutti i venerdì a partire dalle ore 15.30 presso il Centro servizi per le famiglie in via Leonardo Da Vinci ad Orta Nova. L’iniziativa, finanziata con avviso pubblico “Puglia Capitale Sociale 3.0” della Regione Puglia, è promossa e gestita dall’APS Non Solo Social, in partenariato con Abilita, SocialService, Medtraining, con la collaborazione dell’ASD Azzurra, Centro studi Padre Pio, i comuni dell’Ambito territoriale di Cerignola. Nel corso dell’incontro saranno annunciate le prime date dello spettacolo che nel mese di marzo andrà in scena in alcuni teatri pugliesi. Lo spettacolo è ispirato ad un album di Vasco Rossi “L’altra metà del cielo”, come l’omonima opera presentata dal rocker alla Scala di Milano. Attraverso il lavoro dei registi Enzo Toma e Francesco Gravino, quindi, i ragazzi con disabilità coinvolti nel progetto e volontari/educatori/animatori, stanno lavorando per arrivare pronti e preparati alle prime performance in cui saranno protagonisti assoluti.

Il gruppo dei partecipanti al progetto è misto, composto da ragazzi con disabilità e volontari/educatori/animatori, in un rapporto uno ad uno al fine di garantire la piena integrazione e lo sviluppo di adeguate condizioni socio-relazionali funzionali. Il laboratorio di teatro sociale, infatti, ha uno strategico ruolo educativo perché consente l’attivazione di aspetti emotivi e sensoriali, di pedagogico e psicologico. L’entusiasmo dei giovani attori è contagioso, coinvolgente. Un entusiasmo reso ancora più vivo dal nome che hanno scelto per la loro compagnia teatrale “Oltre… il Sipario”, che non vedono l’ora di presentarlo il 4 marzo. Info e prenotazioni: 320.3773750