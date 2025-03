Il progetto “Cerignola in verde” procede con grande slancio, portando a termine uno degli interventi fondamentali previsti: la piantumazione di 160 alberi. Querce e tigli hanno trovato dimora nelle diverse aree della città e, dopo la conclusione dei lavori, è già iniziata la fase di innaffiatura. L’operazione rientra in un più ampio programma di interventi, che prevede non solo la messa a dimora delle nuove essenze arboree, ma anche tutte le attività necessarie a garantirne la crescita e l’integrazione nel contesto urbano. Oltre alla preparazione delle buche e alla rimozione delle ceppaie, si provvede all’irrigazione di soccorso quotidiana nei primi quindici giorni e successivamente secondo necessità, alla concimazione di base per il primo mese e al censimento delle piante, che vengono inserite nel sistema GIS R3. La manutenzione degli alberi piantumati viene effettuata in coordinamento con la gestione del resto del patrimonio arboreo, già inclusa nell’appalto di servizio.

Le nuove alberature sono state collocate in trentasette zone della città, tra cui la Villa Comunale, i corsi principali come Aldo Moro, Roma e Gramsci, e diverse piazze come Nicola Zingarelli, Sant’Antonio e Padre Pio. Numerosi interventi hanno interessato anche vie e viali strategici, tra cui Via Vittorio Veneto, Viale di Ponente, Viale Cimitero e Via Falcone, oltre a importanti aree verdi come il Parco Lagonegro, il Parco Baden-Powell e il Parco 2 Giugno.

Parallelamente, proseguono le operazioni di manutenzione del verde pubblico su tutto il territorio cittadino e nelle borgate. Mentre nel rione Torricelli continua la potatura degli alberi esistenti, sono già stati completati lo sfalcio dell’erba e la potatura in diverse zone, tra cui Piazza Padre Pio, Parco Baden-Powell, Piazza Barbaro (Mezzaluna) e l’area dell’ex Tribunale. Restano ancora in corso le operazioni di sfalcio e potatura nella zona Madonna di Ripalta e nell’area della chiesa del Buon Consiglio. L’impegno per la cura del verde urbano continua con costanza, con l’obiettivo di garantire alla città spazi sempre più accoglienti e ben curati.