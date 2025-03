Venerdì 7 marzo, alle ore 20:30, il palco del Roma Teatro Cinema E… di Cerignola ospiterà la prima dello spettacolo L’altra metà del cielo, portato in scena dalla compagnia Oltre… il sipario. Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia, vede la partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’associazione Non Solo Social, ed è patrocinato dal Comune di Cerignola. La regia è affidata a Vincenzo Toma e Francesco Gravino, mentre la scenografia è curata dallo stesso Toma. Le coreografie sono di Anna Gledys Cappetta e Michele La Torre, mentre le musiche, tratte dall’opera di Vasco Rossi, sono riarrangiate da Celso Valli. L’ingresso è gratuito.

La compagnia Oltre… il sipario è composta interamente da giovani attori e attrici con disabilità, che hanno deciso di portare in tournée nei teatri pugliesi uno spettacolo ispirato all’album L’altra metà del cielo, pubblicato dal cantautore di Zocca nel 2012. Il progetto ha ricevuto l’apprezzamento dello stesso Vasco Rossi, che ne ha dato notizia sui propri canali social. Lo spettacolo non è solo un’occasione per promuovere l’inclusione, ma anche per celebrare la bellezza degli interpreti, i quali portano in scena la propria unicità non come semplice diversità, ma come espressione autentica dell’arte e della musica di Vasco Rossi.

“Cerignola è orgogliosa di ospitare la prima della tournée pugliese di uno spettacolo tanto bello e significativo. L’amministrazione comunale sta lavorando intensamente per rendere la nostra città sempre più inclusiva e questo evento è un’ulteriore testimonianza del nostro impegno nel garantire i diritti di tutti. Invitiamo quindi la cittadinanza a partecipare numerosa, affinché bellezza e inclusione continuino a essere i valori distintivi della nostra comunità.” Ha commentato Maria Dibisceglia, vicesindaca e presidente dell’Ambito Territoriale di Cerignola.