Tragedia familiare a San Severo dove ha perso la vita Mario La Pietra, 30 anni, accoltellato all’addome dalla moglie nella loro abitazione dopo una lite. Il fatto è avvenuto in un appartamento nel centro di San Severo e sarebbe stata la stessa moglie ad avvisare i carabinieri e i soccorritori del 118 dopo l’episodio. Per la vittima, un muratore, a nulla è valso il ricovero in ospedale. Gli inquirenti dovranno chiarire l’esatta dinamica dei fatti. La coppia, che ha due figli minori, non aveva mai dato segnali di tensioni particolari né risultano denunce per maltrattamenti. Sotto shock l’intera comunità di San Severo.

La sindaca di San Severo chiede al Ministero dell’Interno un incremento degli agenti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza per rafforzare la sicurezza in città. Il Comune bandirà a breve un nuovo concorso per nuovi agenti di Polizia Locale.