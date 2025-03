I Carabinieri della Stazione di Torremaggiore e della Stazione di Poggio Imperiale hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 30enne, residente in provincia di Foggia, che la mattina del 23.02.2025 si rendeva responsabile di tentata violenza sessuale e lesioni in danno di una 20enne del posto.

La mattina del 23.02.2025 una pattuglia della Stazione CC di Torremaggiore, su disposizione della Centrale Operativa di San Severo precedentemente allertata dalla stessa vittima della tentata violenza, si precipitava in Poggio Imperiale, ove, attraverso la testimonianza diretta della malcapitata e di alcuni cittadini del luogo, accorsi in suo aiuto, appuravano che un uomo – sulla pubblica – aveva tentato di abusare sessualmente della donna.

L’azione criminosa non veniva portata a compimento, grazie alla resistenza della giovane donna e all’intervento di alcuni concittadini, che riuscivano ad allontanare il soggetto. Il personale della Benemerita, su precise indicazioni dei presenti, dopo serrate ricerche riusciva ad identificarlo e bloccarlo mentre tentava di far perdere le proprie tracce. I successivi accertamenti, espletati da personale della Stazione di Torremaggiore e della Stazione di Poggio Imperiale, permettevano di acquisire elementi probatori in capo all’uomo, che veniva tratto in arresto e tradotto in carcere.