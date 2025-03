Il “Partito Democratico di Orta Nova” e le liste civiche “Orta Nova Mi Piace” e “Orta Nova x Tutti”, riunitesi in coalizione, informano la società civile e la cittadinanza tutta che in vista delle prossime elezioni comunali si presenteranno con una proposta amministrativa all’altezza delle importanti sfide che attendono la città. “La nostra passione e il nostro impegno per Orta Nova sono più forti che mai” hanno dichiarato i rappresentanti della coalizione. “Abbiamo costruito un progetto che si basa su solidi principi e che oggi, con maggiore esperienza e un rinnovato spirito di collaborazione, è pronto ad aprire un dialogo con le nuove ed emergenti forze politiche che vogliano impegnarsi per il bene della nostra città”.

Orta Nova, in questi ultimi anni, anche a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, è diventata una Comunità passiva e priva di fiducia nel proprio futuro. L’obiettivo è costruire un progetto credibile e competente, capace di rispondere al clima di smarrimento e sfiducia nelle istituzioni, purtroppo, predominante nella nostra città. Tante sono le problematiche da affrontare, criminalità, degrado sociale, scarsa partecipazione dei cittadini e dei giovani alla vita sociale. In questo senso, il Decreto Caivano Bis rappresenta un’opportunità che Orta Nova deve saper cogliere attraverso iniziative mirate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati, progetti che favoriscano la cultura e la socialità, progetti ed infrastrutture per la sicurezza urbana. La coalizione ha già redatto un elenco di proposte che nei prossimi giorni sottoporrà all’attenzione della Commissione Straordinaria e del Commissario ad acta nominato dal Governo.

La legalità deve tornare ad essere, nelle parole e nei fatti, il pilastro su cui si fonda il nostro vivere civile: il rispetto delle regole, il contrasto all’illegalità diffusa e la tutela dei diritti di tutti devono essere al centro di ogni azione amministrativa per garantire equità e giustizia nella nostra Comunità. Troppo spesso il nostro territorio è vittima di vandalismo e incuria, con spazi pubblici degradati, strade sporche e aree verdi trascurate. È arrivato il momento di intervenire con azioni concrete per restituire dignità alla nostra città. Troppo spesso il nostro territorio non fruisce di servizi essenziali adeguati e costanti nel tempo, è necessario dotare la macchina amministrativa degli strumenti necessari per una corretta programmazione e corretta attuazione dei servizi al cittadino. Nei prossimi giorni la coalizione presenterà ufficialmente il proprio candidato Sindaco e renderà note alla cittadinanza le linee guida del programma elettorale. Tale presentazione avverrà con una conferenza stampa che si terrà presso la sede del comitato elettorale della coalizione in Piazza Nenni.

Il programma sarà il risultato di un percorso partecipativo che coinvolgerà le realtà associative, le parrocchie, le istituzioni scolastiche, il settore agricolo e commerciale, i cittadini tutti di Orta Nova. L’obiettivo è quello di rimettere al centro le reali necessità dei cittadini, garantendo onestà nella gestione e migliorando la qualità della vita per tutti. Per questo, sarà necessario superare le frammentazioni e le divisioni, sarà necessario unire competenze ed energie necessarie a garantire una guida forte e credibile per la nostra Orta Nova.

Coalizione “PD Orta Nova” – “Orta Nova Mi Piace” – “Orta Nova Per Tutti”