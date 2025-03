Il Foggia conquista tre punti importanti contro il Sorrento, battuto due a uno allo Zaccheria. Buona la prestazione degli uomini di Zauri, contratti per i primi 40 minuti ma in controllo poi della gara. Fuori Vezzoni dai convocati – per problemi legati al rinnovo del contratto – Zauri schiera De Lucia tra i pali, davanti a lui Silvestro, Salines, Duțu e Felicioli; in mezzo al campo agiscono Gala, Da Riva e Tascone mentre in avanti si rivede Emmausso dopo la squalifica con Zunno e Sarr. Stesso schema, 4-3-3, per il Sorrento di Ferraro con Del Sorbo in porta, linea difensiva formata da Biagetti, Blondett, Fusco e Panico con Cangianiello, Matera e Cuccurullo in mediana e il trio offensivo formato da Guadagni, Musso e Scala.

Nel primo tempo, il Foggia appare bloccato e commette molti errori, e si vede solo nella parte finale. Al 40′ azione insistita sulla sinistra, Tascone tocca per Sarr che a due passi dal portiere manca il tocco vincente. Il Foggia si scuote e poco dopo Tascone impegna dalla distanza Del Sorbo. Al 41’ Zunno prova a mettersi in proprio ma ottiene solo un corner. Il Foggia ci crede e il gol arriva sul gong del primo tempo: cross puntuale di Gala sulla trequarti, Tascone è nel posto giusto al momento giusto e fa 1-0. Il raddoppio arriva al 56’: cross dalla destra, Emmausso in rovesciata serve involontariamente Zunno che di testa mette dentro. . La reazione degli ospiti è in una conclusione innocua di Guadagni. Più pericolosa, poco dopo, è la rovesciata in area di Musso che finisce però alta. L’episodio per riaprire la gara arriva all’80’: l’arbitro vede un tocco di mano sulla punizione di Blondett, calcio di rigore che Musso trasforma. Il Sorrento riacquista fiducia ma in pieno recupero rimane in dieci per un fallaccio di Fusco su contropiede rossonero. Il Foggia potrebbe anche segnare il 3-1 ma Emmausso manda incredibilmente alto un assist di Touho. Finisce 2-1 allo Zaccheria, prossimo impegno mercoledì sera nel derby in casa del Cerignola.