Parte dalla Capitanata una novità destinata a rivoluzionare il mondo della didattica italiana e non solo. Nell’ambito del progetto Le Scuole della Felicità, nato su iniziativa del professore foggiano Mariano Laudisi, nasce infatti la figura del docente-coach. Si tratta di un docente che, partendo dalle sue consolidate conoscenze disciplinari, implementa il suo agire didattico con tecniche e strategie proprie del coaching, al fine di fornire a ogni studentessa e a ogni studente un solido impianto non cognitivo su cui far poggiare un più proficuo percorso cognitivo. Un’idea che trova particolare legittimazione in un momento storico in cui la scuola italiana si appresta ad avviare una sperimentazione triennale sull’importanza delle soft-skills da insegnare tra i banchi. L’innovativa offerta formativa de Le Scuole della Felicità esordirà ad aprile, con un corso sostenuto e certificato da Sanoma Italia, un colosso dell’editoria scolastica europea, con cui il professor Laudisi collabora in veste di formatore e autore di libri. La formazione sarà tenuta dallo stesso docente e da due importanti figure nell’ambito della crescita personale. A scendere in campo saranno infatti Roberto Re, uno tra i coach e formatori più affermati d’Europa – da poco insignito del Leone d’oro alla carriera -, famoso per essere il trainer di celebri personaggi dello sport, dello spettacolo e del business italiano, e Gianfranco Secondo, suo collaboratore e coach responsabile di tutta l’area sud della Roberto Re Leadership School. I corsisti, a seguito di uno strutturato percorso, saranno in grado di compiere un viaggio dentro se stessi e di apprendere tecniche, teorie e pratiche di crescita personale, utili per un rinnovato benessere psicofisico, per poi tradurle in attività didattiche, al fine di renderle fruibili al contesto della propria classe. Docenti-coach e leadership personale a partire dai banchi di scuola per educare gli alunni alla motivazione: sono questi, dunque, i nuovi obiettivi di Mariano Laudisi e de Le Scuole della Felicità. Ma le novità non sono terminate. Sempre ad aprile, infatti, uscirà il secondo libro del professore, indirizzato soprattutto alla scuola primaria, dal titolo Lezioni di felicità. Ancora una volta edito da Sanoma, questo secondo volume è stato realizzato a quattro mani con la Maestra in Bluejeans Francesca Scaglione, una tra le docenti più conosciute e apprezzate d’Italia. Preziosa, inoltre, la prefazione a firma di un’altra super-insegnante come Maestra Fede (Federica De Gasperis), tra le più note docenti del web e della scuola italiana. Il 15 e il 16 aprile, infine, il professor Laudisi, nominato di recente Eccellenza Italiana nella Didattica della Felicità, sarà a Fiano Romano per illustrare ad altre 14 personalità selezionate tra docenti, filosofi e change-makers che si occupano di felicità il suo modello e la sua azione, sia nella scuola che nella comunità educante.