Questa mattina l’Università di Foggia ha celebrato uno degli eventi più significativi nell’ambito del venticinquesimo anniversario della sua fondazione: il conferimento della laurea honoris causa in Banca, Finanza e Mercati al dottor Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti. La cerimonia si è svolta presso l’Aula Magna di Ateneo “Valeria Spada” (via Caggese 1 – Foggia), alla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose, nonché della comunità accademica, composta da studenti, docenti e personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.

Il conferimento della laurea honoris causa è stato proposto e approvato dal Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, con successiva ratifica del Senato Accademico e del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). “Con il conferimento della laurea honoris causa a Vincenzo Gesmundo, celebriamo un uomo che ha saputo coniugare competenza, passione e dedizione nell’ambito dell’economia agraria e della tutela del sistema agroalimentare italiano. Il suo percorso professionale presenta profonde affinità con la missione dell’Università di Foggia, che proprio quest’anno celebra il venticinquesimo anniversario della sua istituzione. La sua incessante dedizione all’innovazione e alla sostenibilità nel settore agroalimentare rispecchia l’impegno del nostro Ateneo nella formazione di professionisti capaci di affrontare le sfide globali con competenza e visione strategica, adottando un approccio olistico alla conoscenza. Sono particolarmente lieto che questo importante riconoscimento venga assegnato dal Dipartimento di Economia, una realtà vivace e propositiva che, grazie all’impegno e alla dedizione di docenti e personale amministrativo, si distingue per la qualità della didattica, l’eccellenza nella ricerca e il costante contributo alla società attraverso la terza missione.” Ha dichiarato il Rettore, Lorenzo Lo Muzio

“Il corso di laurea magistrale in Banca, Finanza e Mercati forma economisti con competenze avanzate in ambito finanziario e gestionale, con particolare attenzione all’economia politica, ai mercati e alle politiche economiche dell’UE. L’applicazione di queste competenze all’economia agraria è centrale per il nostro Dipartimento di Economia, data la rilevanza del settore agroalimentare per lo sviluppo regionale, in particolare della Capitanata. Il dottor Vincenzo Gesmundo ha dedicato la sua carriera alla crescita dell’economia agroalimentare, elaborando strategie e innovazioni che hanno influenzato il settore agricolo a livello nazionale e internazionale. Come Segretario Generale della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, ha saputo anticipare scenari futuri e creare nuove opportunità, contribuendo allo sviluppo di relazioni strategiche nella filiera agroalimentare. Per questi motivi, siamo orgogliosi di accoglierlo tra i nostri laureati, riconoscendo il suo straordinario contributo al settore e il forte legame con la missione del nostro Ateneo.” Ha dichiarato il Direttore del Dipartimento di Economia, Pasquale di Biase.

“Sono profondamente onorato di aver ricevuto questa Laurea honoris causa dall’Università di Foggia, in una terra che è storia, presente e futuro del nostro sistema agroalimentare. Questo riconoscimento rafforza il legame tra sapere e territorio, tra innovazione e tradizione. Ringrazio il Rettore, il Senato Accademico e il Dipartimento di Economia per aver valorizzato il mio impegno a tutela dell’agricoltura e del Made in Italy. Un onore che accolgo con responsabilità e gratitudine.” Ha dichiarato il dott. Vincenzo Gesmundo, Segretario generale Coldiretti.

Un rito solenne di tradizione medievale

La cerimonia si è aperta con l’inno nazionale eseguito dagli studenti del Conservatorio Umberto Giordano. Nel corso della cerimonia hanno portato i saluti istituzionali il Magnifico Rettore, Lorenzo Lo Muzio e il Direttore del Dipartimento di Economia, Pasquale Di Biase. Sono intervenuti, inoltre, la Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il Presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati, Giulio Tremonti. Focus del conferimento è stata la lettura della motivazione e la laudatio, affidate rispettivamente a Elisabetta D’Apolito, Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Banca, Finanza e Mercati, e a Piermichele La Sala, Professore Ordinario di Economia agraria, alimentare ed estimo rurale.

Il conferimento della laurea honoris causa è avvenuto secondo il tradizionale rito medievale: il Rettore ha posato sul capo del laureando il tocco, simbolo della funzione dottorale, pronunciando la solenne formula in latino. È seguita la consegna del Libro, prima chiuso, a simboleggiare il possesso della conoscenza, poi aperto, a rappresentare la sua divulgazione. La cerimonia si è conclusa con la consegna della pergamena di laurea. A conclusione dell’evento, il dottor Vincenzo Gesmundo ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “Attorno al cibo. Politiche, welfare e mercati.”, cui è seguito il conferimento del Sigillo dell’Università di Foggia, la massima onorificenza dell’Ateneo. L’evento è stato patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Foggia, dal Comune di Foggia e dalla CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. La registrazione della cerimonia è disponibile sul canale Youtube dell’Università di Foggia.