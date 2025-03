Sarà una vera e propria festa quella che mercoledì 19 marzo, a Orsara di Puglia, celebrerà la “Giornata Nazionale della gentilezza ai nuovi nati”. Le bambine e i bambini nati nel 2024 saranno accolti nell’aula consiliare alle ore 18.30. Con i piccoli, naturalmente, ci saranno i genitori, e tutta la Comunità accoglierà mamme e papà come segno di condivisione e di sostegno nel loro impegno a far crescere nel migliore dei modi le nuove cittadine e i nuovi cittadini orsaresi.

In aula consiliare, dunque, ci saranno 23 nuovi nati (l’ultimo si è aggiunto da poco grazie al trasferimento della propria famiglia a Orsara di Puglia): 9 femmine e 14 maschi.

L’evento sarà aperto alle ore 15.30, qualche ora prima della cerimonia vera e propria, con un corso di BLSD pediatrico riservato ai genitori dei nati nel 2024. BLSD è l’acronimo di Basic Life Support and Defibrillation, ovvero il supporto base alle funzioni vitali e la defibrillazione. Il corso ha come obiettivo quello di insegnare a riconoscere un caso di arresto cardiaco o respiratorio e a intervenire avviando fin da subito le manovre salvavita. Il corso sarà condotto dall’associazione ERA con gli istruttori Gianfranco De Santis e Antonio Ricchetti. Ci si può iscrivere contattando il numero 3289127656. Alle ore 18, inoltre, a cura del dottor Domenico Scoglietti dell’Issup, i genitori potranno apprendere le tecniche di rilassamento contro lo stress.

Alle ore 18.30, in aula consiliare, l’importante momento dell’accoglienza “istituzionale” nella comunità per i nuovi nati. In un momento complesso come quello che stiamo vivendo “dare il benvenuto al nostro futuro” attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire. La Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha come simbolo la chiave, una chiave molto speciale, la chiave della gentilezza della città, con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità. Tra i bambini che saranno accolti dalla Comunità ci sono Sophia, Beatrice e Raffaele, i primi a inaugurare a gennaio 2024 la serie dei nuovi nati. Ci sarà anche Fedele, che ha visto la luce il 28 dicembre 2024. La comunità dei nuovi orsaresi è cresciuta anche grazie alla nascita di Elyas e della piccola Juliet, entrambi figli di genitori di origine straniera e da tempo integrati nel tessuto sociale del borgo. Per quanto riguarda i nomi, nel paese del patrono San Michele, prevalgono seppure di stretta misura quelli ispirati agli arcangeli: due le preferenze per Raffaele, Gabriele e Michele. Due preferenze anche per Alessandro. Alle 9 bambine, invece, sono stati dati tutti nomi differenti l’uno dall’altro: Beatrice, Bianca, Gaia, Juliet, Nina, Sabrina, Sara, Sophia e Stefania.