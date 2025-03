Da gennaio 2025 è ufficialmente iniziato EcoVibe, il progetto locale promosso dall’associazione Geo Vibe Lab e finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus+. L’iniziativa, che si svilupperà per tutto l’anno, ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani e la comunità di Orta Nova e Stornara sui temi della sostenibilità ambientale e della gestione responsabile dei rifiuti.

“Per noi dello staff di Geo Vibe Lab, EcoVibe rappresenta un’opportunità straordinaria per coinvolgere attivamente i giovani e renderli protagonisti del cambiamento” – si legge nella nota. “Abbiamo già avuto modo di avviare i primi incontri nelle scuole e siamo entusiasti della risposta ricevuta dagli studenti.”

Nelle scuole del territorio specialmente con la scuola Olivetti di Orta Nova, infatti, sono già stati organizzati incontri interattivi in cui i ragazzi hanno partecipato a quiz e attività non formali, approfondendo tematiche legate all’ambiente e alla sostenibilità. L’entusiasmo e la curiosità dimostrati dagli studenti hanno confermato l’importanza di creare occasioni di confronto e apprendimento su questi temi.

Nei prossimi mesi, il progetto entrerà nel vivo con nuove attività sul territorio. Sono in programma giornate di pulizia in aree trascurate di Orta Nova e Stornara, durante le quali volontari e giovani saranno chiamati a ripulire e valorizzare gli spazi comuni. Inoltre, con i materiali raccolti, verranno realizzati workshop sull’upcycling, per dare nuova vita ai rifiuti attraverso il riuso creativo.

“L’obiettivo è rendere i giovani più consapevoli dell’impatto delle loro azioni e coinvolgerli in un percorso pratico di cittadinanza attiva” – proseguono gli organizzatori. “Crediamo che l’educazione ambientale debba passare attraverso l’esperienza diretta e il lavoro di squadra, e non vediamo l’ora di dare il via a queste attività sul campo.”

L’iniziativa, resa possibile grazie al supporto dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, dell’Unione Europea e del programma ESC denominato Corpo Europeo di Solidarietà, ha già riscosso interesse e partecipazione da parte delle scuole e delle realtà locali, e il percorso è appena iniziato. Geo Vibe Lab continuerà a lavorare con impegno per costruire un anno di crescita, consapevolezza e azione concreta per l’ambiente con il progetto EcoVibe.

Rocco Di Corato