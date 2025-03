“Esprimiamo la nostra più sentita solidarietà a tutto il Corpo di Polizia Locale di Foggia per la vile aggressione subita in via Dante durante i controlli del fine settimana. Un atto di violenza ingiustificabile che colpisce non solo chi ogni giorno svolge con impegno e professionalità il proprio dovere, ma l’intera comunità foggiana che non si identifica attraverso questi episodi di teppismo.

Siamo profondamente indignati per quanto accaduto e condanniamo con fermezza ogni forma di aggressione nei confronti delle forze deputate al presidio della città.

In questo momento delicato e di interlocuzione tra le parti, sentiamo forte, pertanto, l’esigenza di assicurare il nostro pieno supporto e il nostro riconoscimento al servizio che indefessamente la Polizia locale presta alla città di Foggia: ci possono essere discordanze e diverse vedute di opinioni che si devono però risolvere con la collaborazione e il confronto franco e diretto e mai con l’abuso”, hanno dichiarato il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro e il presidente FIPE Confcommercio sezione Bar provinciale, Alessandro Centra.