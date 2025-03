La stagione del Mercadante di Cerignola dopo l’ennesimo Sold out registrato per lo spettacolo L’Anatra all’arancia con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli di lunedì 17 marzo apre le porte alla primavera e lo fa con una promozione valida per tutti.

In occasione dello spettacolo “Sissi L’Imperatrice” con Federica Luna Vincenti in programma mercoledì 5 aprile con sipario alle ore 21 che racconta la tormentata vita della famosa imperatrice Elisabetta D’Austria nota appunto come Sissi, la direzione artistica del teatro congiuntamente all’assessorato alla cultura del Comune di Cerignola ha previsto una speciale promozione con “Sconti per tutti”. Nello specifico, le consuete riduzioni previste per alcuni spettatori come i giovani e gli anziani saranno estese a tutto il pubblico. Di conseguenza i prezzi saranno i seguenti: I settore € 20, II settore € 15 e III settore € 12

I tagliandi potranno essere acquistati nelle consuete modalità e cioè allo sportello allestito all’interno della Biblioteca comunale a Palazzo di città negli orari di ufficio o al botteghino del Cine Teatro Roma, dove si svolge lo spettacolo, il giorno della programmazione fino alle ore 20. “E’ un ulteriore modo per avvicinare il pubblico di Cerignola e dei centri limitrofi”, afferma il direttore artistico del Mercadante, Savino Zaba, che aggiunge: “con questa iniziativa vogliamo incoraggiare quanti ancora non conoscono lo spettacolo di qualità com’è appunto il Teatro”, dice ancora Zaba. “Non sarà la sola iniziativa promozionale. Questo perchè crediamo che il Teatro, come stiamo facendo per gli spettacoli del Teatro accessibile, debba essere alla portata di tutti, anche dei più giovani. Convinti che chi si avvicina, foss’anche grazie a una promozione, si innamora del palcoscenico e non lo lascia più”, conclude il direttore artistico.

“Teatro, ma anche attenzione sociale – dichiara la vicesindaca e assessora alla cultura di Cerignola Maria Dibisceglia – la mission di un’Amministrazione comunale attenta ai bisogni delle persone non trascura anche la fruizione dei beni culturali. Questo perchè la Cultura, a partire proprio dal teatro, arricchisce ogni persona che si avvicina, di conseguenza deve essere accessibile a tutti. Con questa speciale promozione vogliamo appunto avvicinare quanti non ancora sono stati catturati dalla magia del Teatro. Il Mercadante non è per pochi, con la nostra Amministrazione diventa per Tutti, realmente e non solo come slogan efficace”.

Le sorprese, però, non finiscono qui; a breve ulteriori promozioni saranno attivate sempre per incoraggiare tutti alla partecipazione agli eventi del Teatro Mercadante. Inoltre, anche per questo spettacolo sono attive le convenzioni con i locali e i ristoranti aderenti e con i parcheggi pubblici custoditi di piazza Primo maggio e Ferrovia. Per tutte le informazioni sull’ubicazione dei locali e sui parcheggi si possono contattare i numeri 0885410251 e 3384716644.