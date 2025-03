Anche quest’anno Troia si prepara ad accogliere 200 studenti provenienti da tutt’Italia enon solo. Dal 9 giugno al 20 luglio prossimi la città del Rosone ospiterà Design in Town, il summer camp per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che vogliano orientarsi nel mondo del design e della creatività: un percorso unico e divertente di confronto per i giovani con le discipline con cui si progetta il paesaggio contemporaneo.

Design in Town, giunto alla sua 12^ edizione, è, di più, un’occasione imperdibile per chi intenda intraprendere studi universitari legati alla creatività e al design. Il summer camp offre a ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italiae anche all’estero, dal 1° al 5° anno senza limitazioni, un percorso di orientamento e un confronto diretto, sul campo, con il mondo della progettazione creativa in otto diverse discipline: Architettura, Moda, Design, Fotografia, Grafica e Comunicazione, Video, Scrittura creativa e Illustrazione. Il campus prevede moduli di 2 o 3 settimane “in residenza”e si caratterizza per ritmi di lavoro intensivi.

In Design in Town i partecipanti misurano le proprie specifiche motivazioni cimentandosi in iniziative progettuali di reale utilità, sotto la supervisione di professionisti di assoluta eccellenza e con un ampio bagaglio di esperienze in conduzione di progetti collettivi, oltreché tutti con una forte visionarietà e innovatività di idee. Più di cento i docenti succedutisi in Design in Town nel corso degli anni. 50 sono i docenti previsti per quest’edizione, che annovererà professionisti in aula selezionati tra i professori delle tre università “education-partner” del summer camp, e cioè IED Istituto Europeo di Design; USI Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana; Accademia di Como “Aldo Galli”.

E c’è tempo fino al 28 aprile per i talenti delle scuole superiori di Capitanata per candidarsi (sul sito www.designintown.org, compilando l’apposito form e partecipando al concorso di idee) alle 10 borse di studio destinate agli alunni residenti in provincia di Foggia a totale copertura dei costi di partecipazione al summer camp per una settimana. Le borse studio, afferenti al fondo creato dall’associazione di promozione sociale Good Design (ideatrice di Design in Town), sono finanziate da Comune di Troia, Eceplast, Manta Group e Moderne Semolerie Italiane. Patrocinato dal Comune di Troia e dalla Regione Puglia, Design in Town gode anche del sostegno di prestigiose istituzioni culturali quali la Fondazione Cologni Mestieri d’Arte, la Fondazione Castiglioni e la Triennale Milano, quest’ultima anche “networking-partner” del progetto. Sin dalla sua prima edizione il summer camp ha il patrocinio di tutte le più importanti associazioni nazionali di categoria: Adi, Adci, Aiap, Ai, Air3, Afip. Nel 2016, inoltre, Design in Town ha ottenuto il Premio Adi Design Index per l’innovazione del modello didattico.

Il Sindaco della città di Troia, Francesco Caserta, sottolinea con orgoglio come il summer camp sia giunto alla sua 12^ edizione, rappresentando ormai un appuntamento consolidato e di grande rilevanza per il tessuto socio-culturale della città. Design in Town non solo offre ai giovani un’opportunità di crescita e formazione, ma contribuisce anche a far conoscere Troia oltre i suoi confini, valorizzandone il patrimonio e l’ospitalità. “Troia è una città che sa accogliere e integrare, ed eventi come questo dimostrano la nostra capacità di essere un punto di riferimento per la creatività e l’innovazione” ha dichiarato il Sindaco.

Tutte le info su www.designintown.org