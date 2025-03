“Mi associo alla ferma condanna delle organizzazioni di categoria e di Confartigianato imprese di Foggia e senza mezzi termini sono al fianco dell’imprenditore Danilo Francesco Barile dopo il vile attentato ai danni di un distributore automatico h24 in via Arpi, a Foggia. Non solo l’intero apparecchio è stato ridotto in fumo grazie all’opera di una banda di balordi ma si è prodotto un incendio doloso poco prima che si tenesse una processione religiosa”. Così il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, dopo l’ennesimo atto da parte della criminalità foggiana. “Voglio dare vicinanza e solidarietà all’azienda Ristomatic Srl. Qualsiasi forma di violenza o di illegalità è figlia dell’ignoranza. Atti come questo non solo arrecano danni ai gestori dell’attività che offrono un servizio alla città ma a tutta la comunità”. Splendido, poi, approfondisce: “a fare da contraltare a questo atto criminale c’è almeno la soddisfazione nel prendere atto della firma apposta dal ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, in calce al decreto ministeriale che ha elevato a primo dirigente la squadra mobile di Foggia. Si concedono così più risorse e agenti il che consentirà una lotta senza quartiere al crimine e relegherà in spazi sempre più piccoli questi atteggiamenti prepotenti e vessatori e simili atti di violenza”. Splendido così conclude: “oggi assistiamo al consueto fenomeno delle tante mosche cocchiere che si appropriano di risultati che non gli appartengono. Il ministro Piantedosi, competente e operativo, è stato voluto in quel ruolo dal vice premier e ministro Matteo Salvini; per ciò che riguarda la mia terra, ho combattuto per il raggiungimento del risultato al fine di scongiurare la chiusura del reparto prevenzione crimini a San Severo e rafforzare i presidi delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità in Capitanata, il resto sono solo chiacchiere e distintivi”.