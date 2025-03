Il Foggia perde anche contro la Juve NG dell’ex Brambilla incassando la terza sconfitta di fila. Una gara ancora una volta sottotono dei rossoneri, che solo nella ripresa hanno avuto un sussulto d’orgoglio senza però trovare la via della rete. Sotto la pioggia battente di Biella, Zauri schiera un inedito 3-5-2 con De Lucia tra i pali, davanti a lui Salines, Marzupio e Dutu con Silvestro e Felicioli esterni di centrocampo, Tascone, Da Riva e Gala centrali, e la coppia Emmausso-Touho in avanti. Stesso schema per la Juventus NG di Brambilla con Daffara in porta, linea difensiva formata da Villa, F. Scaglia e Gil, in mediana vanno Pietrelli, Macca, Cudrig, Owusu e Amaradio mentre in avanti agiscono Afena Gyan e Turco.

Ritmi lenti nei primi minuti ma al primo affondo la Juve passa: sugli sviluppi di un corner, Amaradio (in posizione sospetta di fuorigioco) si ritrova a tu per tu con De Lucia e lo trafigge per l’1-0. L’occasione per pareggiare i rossoneri l’avrebbero al 15’ ma Touho, servito da Tascone in contropiede, si fa ipnotizzare da Daffara e sciupa tutto. Il Foggia fatica a trovare il ritmo e la profondità in avanti. Al 30’ il raddoppio bianconero è servito: Turco è bravo ad andarsene sulla destra, cross puntuale per Gyan che di testa fa 2-0. La ripresa inizia con un’altra chance per Touho che, ancora una volta, si fa dire no da Daffara a tu per tu. Sugli sviluppi del corner, Tascone prova la conclusione vincente e ancora il portiere bianconero dice di no. Il Foggia si scopre e lascia inevitabilmente spazi dietro: al 63’ Perotti viene servito da Gyan ma De Lucia gli dice no tenendo in vita i suoi. Il Foggia ha una reazione al 70’: Zunno si invola in contropiede ma, anziché servire Emmausso libero, conclude in porta e Daffara blocca in due tempi. A far piovere sul bagnato ci pensa Brugognone al 72’, che colpisce Amaradio in area: è calcio di rigore che Pietrelli calcia però alle stelle . E’ l’ultima vera emozione: finisce due a zero per i bianconeri. Prossimo impegno dei rossoneri sabato prossimo a Caserta: bisognerà evitare la sconfitta per non ritrovarsi pericolosamente in zona playout.

Foto Antonellis Calcio Foggia 1920