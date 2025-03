Il 25 e il 26 marzo 2025, in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, l’Università di Foggia organizza due eventi distinti per rendere omaggio al Sommo Poeta e alla sua eredità letteraria. Nell’ambito delle celebrazioni per il XXV° anniversario della sua istituzione, l’Ateneo propone un convegno di alto profilo accademico e uno spettacolo emozionale, entrambi pensati per coinvolgere la comunità accademica e il pubblico cittadino.

“L’Università di Foggia, è da sempre impegnata nella valorizzazione e promozione del nostro patrimonio culturale, e il Dantedì rappresenta una straordinaria occasione per celebrare la figura di Dante Alighieri, una delle personalità più influenti della nostra storia letteraria e culturale. Gli eventi programmati nelle due giornate, sia sotto il profilo accademico che emozionale, sono pensati per coinvolgere non solo gli studenti e i docenti, ma tutta la cittadinanza, affinché il pensiero di Dante continui a vivere e a ispirare le nuove generazioni. Con questi due eventi, non celebriamo solo Dante, ma anche il nostro impegno quotidiano nel portare avanti la missione educativa e culturale della nostra Università, che oggi guarda con orgoglio al proprio passato e con entusiasmo al futuro.” Ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio.

“L’Università di Foggia celebra il Dantedì 2025 con due importanti iniziative, di taglio diverso, ma ugualmente significative. L’incontro del 25 marzo è rivolto alla comunità accademica e principalmente agli studenti, e vede impegnati, tra gli altri, il critico letterario Filippo La Porta, che ci onora nuovamente con la sua presenza, e, accompagnati dalla prof.ssa Rosella Palmieri, i proff. Francesco Tateo e Domenico Cofano, cha hanno fatto nascere e fatto crescere gli studi danteschi a Foggia. L’incontro del 26, poi, sarà l’occasione per far conoscere alla città il legame tra Dante e la Puglia, seguendo la rotta tracciata da un grande conterraneo come Nicola Zingarelli. Così anche l’Università di Foggia darà il proprio contributo alle tante iniziative che in tutta Italia sono previste in questi giorni per celebrare Dante e con lui l’importanza del nostro patrimonio letterario”. Ha dichiarato il prof. Sebastiano Valerio, Ordinario di Letteratura Italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici.

25 marzo 2025 – Convegno “Il viaggio di Dante”

Aula Magna “G. Cipriani” – Dipartimento di Studi Umanistici – Via Arpi 176, Foggia

Ore 15:00L’incontro del 25 marzo è rivolto principalmente alla comunità accademica e agli studenti, con l’obiettivo di approfondire i molteplici significati del viaggio dantesco e il suo impatto nella tradizione letteraria.

Saluti istituzionali:

Lorenzo Lo Muzio – Rettore Università di Foggia

Barbara De Serio – Direttrice Dipartimento di Studi Umanistici

Interventi:

Filippo La Porta, “Bene è dare realtà agli altri”. L’etica dantesca alla luce di una intuizione di Simone Weil.



Francesco Tateo, “Sul viaggio dantesco fra i generi letterari”.



Domenico Cofano, “E quindi uscimmo a riveder le stelle”: un cammino di resilienza e rinascita.



Rossella Palmieri, “E ’l modo ancor m’offende”. Passioni dantesche a teatro (2005 – 2025).



Modera:

Sebastiano Valerio



L’iniziativa si inserisce all’interno dei POT:

SUL – Scuola e Università per Lettere. Strategie per l’orientamento scolastico e per il tutorato (Referente: Prof. Francesco Saverio Minervini)



UniSco – Azioni integrate Università-Scuola per le competenze in lingue, letterature, mediazione linguistica (Referente: Prof. Antonio Rosario Daniele)



26 marzo 2025 – Spettacolo “Dante in Puglia”

Aula Magna Valeria Spada – Via Caggese 1, Foggia

Ore 10:30

Il 26 marzo, l’Università di Foggia ospiterà “Dante in Puglia”, uno spettacolo di grande impatto visivo ed emozionale, che propone una reinterpretazione della Divina Commedia in chiave innovativa e che vedrà in apertura i saluti istituzionali del Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, del delegato rettorale alla Terza Missione, prof. Danilo Leone e del prof. Sebastiano Valerio, ordinario di letteratura italiana. Il progetto “Dante in Puglia”, approvato dal Ministero della Cultura, è un tour di presentazioni live che attraverserà gli atenei pugliesi, con l’obiettivo di rendere accessibili gli elementi essenziali dell’opera dantesca attraverso un linguaggio creativo e coinvolgente.

Le proiezioni-spettacolo di “Dante in Puglia” sono una produzione esclusiva per la Regione Puglia, pensata per celebrare il Fondo Zingarelli. Attraverso un format innovativo, lo spettacolo propone una narrazione emozionale che ripercorre i temi e i personaggi della Divina Commedia, rivisitati con tecniche artistiche visive d’impatto.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Alexis Arts, divulgatore scientifico e detentore di sette Guinness dei Primati, che accompagnerà gli spettatori in un’esperienza immersiva, ricca di stupore e meraviglia. Lo spettacolo non solo racconta la Divina Commedia, ma celebra al tempo stesso la Regione Puglia e il celebre studioso Nicola Zingarelli, autore del vocabolario della lingua italiana e profondo conoscitore dell’opera dantesca.