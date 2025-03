Parcheggio automatizzato e video controllato, una nuova sala operatoria di Oftalmologia e una Risonanza magnetica nucleare di ultima generazione presso il Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella di Cerignola”, per una sanità ancora più vicina alle esigenze dei cittadini.

La cerimonia di consegna alla comunità si svolgerà il prossimo 27 marzo, con inizio alle ore 12.00, presso l’Auditorium del Presidio Ospedaliero di Cerignola, in via Trinitapoli. Saranno presenti il Prefetto Giovanni Paolo Grieco; il Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità della Regione Puglia Raffaele Piemontese; il Direttore Generale dell’ASL Foggia Antonio Nigri; l’Amministratore Unico di Sanitaservice, Angelo Tomaro; il Sindaco del Comune di Cerignola Francesco Bonito; i rappresentanti dei Cinque Reali Siti, autorità civili, militari e associazioni.

Avviati nei mesi scorsi, i lavori hanno permesso la riorganizzazione e la rifunzionalizzazione dell’intera area destinata al parcheggio del Presidio Ospedaliero, con controllo automatizzato degli accessi e percorsi dedicati al personale dipendente, agli utenti esterni, alle ambulanze e ai disabili. Attivato il nuovo sistema di illuminazione esterna con 54 proiettori a led e installate 30 telecamere ad alta definizione e infrarossi. Gli interventi costituiscono un ulteriore investimento sul fronte della sicurezza e della legalità.

Conclusi anche i lavori per l’attivazione della sala operatoria di Oftalmologia, intervento che si inserisce nel percorso di rafforzamento dei servizi sanitari offerti dal P.O, dopo quelli di adeguamento strutturale e funzionale del Pronto soccorso e di realizzazione del nuovo Laboratorio Analisi. Consegnata, inoltre, la risonanza magnetica nucleare. Con il nuovo macchinario sarà possibile eseguire esami non invasivi su tutti i distretti anatomici in campo neurologico, muscoloscheletrico, addominale, vascolare, senologico, cardiologico e total body. Esami silenziosi e rapidi con un’ottima risoluzione delle immagini. Completati i lavori per la stanza destinata ad accogliere il nuovo tavolo radiologico.

Avviati, intanto, i lavori per realizzare il percorso “in rosa”, intervento pensato in via esclusiva per rispondere in maniera più efficace ed efficiente alle esigenze specifiche delle donne, anche in chiave preventiva. La cerimonia di consegna, quindi, sarà un momento significativo per tutta la comunità locale, gli utenti e gli stessi dipendenti del P.O Tatarella, essendo un passo avanti nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Azienda sanitaria locale sul fronte della sicurezza, dell’accesso alla struttura e alle cure.