In un clima di entusiasmo e responsabilità, il Movimento Civico “CON” ed il Movimento Civico “RIVOLUZIONE ORTA NOVA” hanno dato vita ad una alleanza di larghe intese per il futuro di Orta Nova. Questo nuovo progetto di impegno civico, frutto di un attento confronto e di una profonda riflessione, segna un passo importante verso un obiettivo comune: la rinascita di Orta Nova. La scelta di unire le forze nasce dalla volontà di mettere al centro il bene della comunità, superando personalismi, campanilismi e divisioni ed aprendo le porte a chiunque desideri contribuire con il proprio impegno a questo nuovo laboratorio culturale per la condivisione di idee e progetti. I movimenti presenti alla discussione hanno deciso all’unanimità e con massima compattezza di convergere e sostenere come candidato Sindaco Nicola Di Stasio, un giovane professionista figlio della comunità ortese, da sempre impegnato nel sociale, con una solida esperienza nella gestione della macchina amministrativa, già Consigliere Comunale dal 2006 al 2011. La sua preparazione e conoscenza delle dinamiche istituzionali lo rendono la figura ideale per guidare questo ambizioso progetto.

“Abbiamo deciso di sostenere Nicola Di Stasio perché crediamo fermamente nella necessità di una coalizione dalle larghe intese, pronta a mettersi in gioco per un obiettivo comune”, ha dichiarato il Prof. Alfredo Coppola, responsabile del movimento civico “CON” locale. “La Rinascita di Orta Nova non può essere il risultato di una sola lista o di un solo movimento, ma deve essere il frutto di un impegno collettivo.”

“Tutte le forze aderenti al progetto hanno sottolineato, durante le varie riunioni di confronto tra i loro componenti, l’importanza di costruire un programma condiviso, basato su idee concrete e proposte che guardano al futuro della città. Oggi più che mai, Orta Nova ha bisogno di una guida giovane, dinamica e capace di affrontare le sfide del futuro con visione e determinazione”, ha dichiarato il coordinatore di Rivoluzione Orta Nova Michele Caporale.

“L’invito è rivolto a tutti i cittadini, le associazioni e le realtà del territorio a unirsi a questo percorso di cambiamento. La Rinascita di Orta Nova non è un sogno, ma un obiettivo possibile se lavoriamo uniti, con passione e dedizione”, hanno concluso i coordinatori. Al tavolo della discussione hanno preso parte anche due ulteriori componenti civiche “ORTA NOVA IN COMUNE” coordinata da Tiziana Ruggieri ed “ORTA NOVA CIVICA” coordinata da Maurizio Marseglia che hanno espresso la volontà di aderire al costituendo progetto politico, rimarcando fermamente l’intenzione di partecipare attivamente alla imminente campagna elettorale.

Con il sostegno e la partecipazione attiva della comunità, Orta Nova può scrivere una nuova pagina di speranza, innovazione e crescita. Questo è il momento di fare squadra e credere nella rinascita della comunità ortese.

I COORDINATORI DELLA COALIZIONE