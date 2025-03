“Non tutti sanno che la vittima del recente furto d’auto, il cui video ha fatto il giro dei media locali e nazionali, è un medico in servizio a Cerignola. Sebbene il fatto sia avvenuto in centro città e non nei pressi del nostro ospedale, episodi simili sono stati numerosi anche all’interno del Tatarella, colpendo medici, infermieri e operatori sanitari. Un fenomeno inaccettabile che, sommato alla già critica carenza di personale sanitario, ha alimentato una vera e propria fuga di professionisti dal nostro nosocomio. Per contrastare questa situazione, la Regione Puglia, l’ASL Foggia e il Comune di Cerignola hanno deciso di intervenire in modo deciso: il nuovo parcheggio, dotato di controllo automatizzato degli accessi, 30 telecamere a infrarossi ad alta definizione e un sistema di illuminazione esterna con 54 proiettori a LED, rappresenta un passo fondamentale per garantire maggiore sicurezza a chi lavora e si cura presso la nostra struttura”, fa sapere la segreteria cittadina del Partito Democratico.

“I lavori, avviati nei mesi scorsi, hanno permesso di riorganizzare l’intera area parcheggio dell’ospedale, rafforzando così il presidio di legalità e sicurezza. Ma le novità – spiegano dal PD di Cerignola – non finiscono qui: dopo la realizzazione del nuovo Laboratorio di Analisi e la ristrutturazione del Pronto Soccorso, da oggi sarà operativa anche la nuova sala operatoria di Oftalmologia. Questo consentirà ai cittadini di Cerignola e dei comuni limitrofi di accedere a interventi di oculistica senza doversi spostare in altre strutture. Un altro grande traguardo è l’arrivo del nuovo macchinario per la risonanza magnetica nucleare, che permetterà esami più rapidi, silenziosi e non invasivi, con immagini di altissima qualità. Inoltre, partono i lavori per la realizzazione del percorso “in rosa”, un intervento mirato a offrire un’assistenza sanitaria più efficace e dedicata alle esigenze specifiche delle donne.”

“Siamo consapevoli delle criticità di un ospedale grande e complesso come il ‘Tatarella’ e, come PD locale, ci impegniamo ogni giorno per sensibilizzare le amministrazioni locali e regionali affinché si intervenga con soluzioni concrete. Non possiamo che accogliere con soddisfazione questi risultati, per i quali ringraziamo l’assessore regionale alla Salute Raffaele Piemontese, il Direttore dell’ASL Foggia Antonio Nigri e il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito, il cui impegno ha reso possibile questi importanti miglioramenti per il nostro ospedale”, concludono i democratici.