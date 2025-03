È tempo di scrivere una storia nuova per la nostra città ed è per questo che le liste “Orta Nova Mi Piace”, “Orta Nova Democratica” e “Orta Nova x Tutti”, in continuità con il percorso avviato negli scorsi mesi e nel solco di un progetto politico condiviso, annunciano con convinzione la candidatura a sindaco di Domenico Di Vito, ingegnere, dipendente di Acquedotto Pugliese, già consigliere comunale e da sempre attento conoscitore delle dinamiche sociali, economiche e amministrative della nostra città.

Sposato e padre di tre figli piccoli, Domenico Di Vito rappresenta la sintesi tra competenza tecnica, radicamento nel territorio e una visione concreta del futuro di Orta Nova. Una figura di garanzia, capace di guidare con equilibrio una coalizione ampia, aperta e pronta ad affrontare le sfide della ricostruzione sociale e istituzionale del nostro Comune.

Per ragioni di natura interna alla segreteria provinciale del Partito Democratico, non si è più giunti alla definizione di una convergenza che consentisse la partecipazione ufficiale del circolo PD di Orta Nova alla coalizione. La scelta della candidatura e della linea programmatica resta comunque fortemente ispirata ai valori del centrosinistra e alla volontà di costruire un progetto politico serio, credibile e inclusivo.

“Mi candido con senso di responsabilità e spirito di servizio. Credo che Orta Nova meriti un’amministrazione che sappia ascoltare, progettare e realizzare. La nostra città ha bisogno di tornare a credere in sé stessa, di ritrovare fiducia nelle istituzioni e di investire nelle sue risorse migliori: i giovani, le famiglie, il lavoro, la cultura. Insieme possiamo restituire dignità alla nostra comunità” ha dichiarato Domenico Di Vito.

Il programma elettorale sarà il risultato di un percorso partecipativo, costruito attraverso l’ascolto delle realtà associative, delle parrocchie, delle scuole, dei giovani, delle famiglie, delle attività commerciali e, soprattutto, del settore agricolo, che rappresenta l’identità più autentica del nostro territorio nonché il motore principale della nostra economia.

Le priorità sono chiare: legalità, sicurezza urbana, servizi efficienti, decoro pubblico e sviluppo sostenibile. Particolare attenzione sarà riservata alle opportunità offerte dal Decreto Caivano Bis. Non mancherà quindi il nostro supporto e la nostra collaborazione al commissario ad acta per tutte le attività che verranno messe in campo per riqualificare il patrimonio pubblico e promuovere iniziative socioculturali utili per la lotta alla cosiddetta “vulnerabilità sociale”. La presentazione ufficiale del candidato e delle linee guida programmatiche avverrà nei prossimi giorni presso la sede del comitato elettorale in Piazza Nenni.