Troia ancora al centro di interessanti progetti internazionali di interscambio culturale, in questo caso sull’asse scolastico con la Tunisia.

Sarà proprio la città del Rosone, infatti, non solo ad ospitare i 16 studenti del Lycée Idéal di Tunisi (dal 4 al 9 aprile, alloggeranno presso l’Ostello del Camminatore) ma anche a rappresentare il principale centro del programma di attività di promozione linguistica e culturale che gli stessi studenti tunisini (tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni) allestiranno sul territorio insieme ai loro giovani docenti: un gruppo affiatato che fa dell’arte un canale privilegiato per insegnare e trasmettere la conoscenza delle proprie culture, di cui si fanno originali ambasciatori.

Grazie al progetto attivato sin dallo scorso anno dal Liceo Poerio di Foggia (istituto riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione francese Scuola Label Franceducation, ovvero Scuola francofona bilingue), un progetto in cui la partecipazione al primo Forum del Mediterraneo è stata foriera dell’incontro tra la scolaresca foggiana e quella tunisina, si è poi sviluppato un percorso che il prossimo venerdì farà approdare il Lycée Idéal di Tunisi a Troia per una serie di spettacoli e performance in lingua francese – in varie location del paese, per diversi target d’utenza – in cui i classici della letteratura d’Oltralpe e della pittura mondiale vengono riarrangiati in salsa scenica nordafricana, in un mix di arti, culture e tradizioni che tendono lo sguardo all’Italia.

Così, la mattina di sabato 5 aprile, presso l’Istituto comprensivo Salandra di Troia, il gruppo di ragazzi di Tunisi si esibirà in Tableaux vivants, una performance artistica che darà vita a celebri dipinti, in un’esperienza suggestiva e immersiva che condurrà i piccoli alunni troiani dell’Istituto Salandra (destinatari dello spettacolo) a diverse emozioni, storie senza tempo e insegnamenti universali. Tablueax vivants si inserisce nel percorso di insegnamento della lingua francese sviluppato dall’associazione culturale italo-francese Ensemble presso l’Istituto Salandra di Troia.

Sempre sabato, nel tardo pomeriggio, il Lycée Idéal porterà in scena sul palco dell’Auditorium J.M. Martin “De ta fenêtre à la mienne” (“Dalla tua finestra alla mia”), spettacolo teatrale che intreccia ironia, riflessione e omaggi alla tradizione, ispirato a “L’Impromptu de Versailles” di Molière e “Les Deux Amants” di Octave Mirbeau, con adattamento e regia di Khaled Ferjani, giovane docente 33enne del liceo tunisino.

Lo spettacolo, di più, rientra nel cartellone di iniziative che il Comune promuove per l’accoglienza a Troia di camperisti e turisti con l’arrivo della bella stagione: in questo contesto, il gruppo di liceali tunisini verrà inoltre ospitato all’aperitivo in programma domenica 6 aprile in un chiostro storico di Troia, così da intrecciare due progetti diversi ma entrambi dedicati dall’amministrazione comunale e dal tessuto associativo di Troia a visitatori, turisti e residenti, nel solco dell’accoglienza.

Infine, in questo progetto di interscambio culturale tra la Capitanata e la Tunisia (coordinato dalla professoressa di francese dell’Istituto Poerio, Enza Bortone) la scolaresca del Lycée Idéal, nei giorni seguenti, sarà ospite del liceo psicopedagocio, linguistico e musicale foggiano per la presentazione del volume di poesie “Les trois ténor” a firma dello stesso Ferjani.