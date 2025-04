Ad Orsara nessuno è straniero. Ė questo il senso della “Cena di comunità” in programma nel caratteristico borgo dei Monti Dauni domenica 6 aprile 2025, a partire dalle ore 19.00, negli spazi del Centro Anziani su iniziativa dei giovani partecipanti al progetto “Galattica Orsara”.Per partecipare basta portare del cibo tipico da condividere con tutti i presenti. Perché l’obiettivo è quello di coinvolgere tutte le comunità presenti in uno scambio gastronomico, come quella rumena, i migranti inseriti nei progetti di accoglienza provenienti da diverse parti del mondo e, ovviamente, i cittadini italiani. Un’occasione per fare festa, per socializzare, per conoscersi meglio attraverso il cibo, che ha un ruolo prezioso nella costruzione delle relazioni e nello scambio culturale. Anche per questo, nei giorni scorsi i giovani di “Galattica Orsara” hanno girato per le varie strutture e abitazioni in cui vivono cittadini migranti per invitare tutti a prendere parte all’iniziativa.

Il momento rientra tra le attività del progetto “Galattica Orsara”, che vede il Comune di Orsara di Puglia in qualità di ente capofila, gestito dalla cooperativa sociale Medtraining. Da diversi mesi, infatti, Orsara di Puglia è entrata a far parte dei Nodi di “Galattica – Rete Giovani Puglia”, con l’obiettivo di accompagnare i giovani del territorio verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.

Il progetto “Galattica Orsara” è quindi un’iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.

Per info e prenotazioni: galattica.orsara@gmail.com – tel. 351.2451333