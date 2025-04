Il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido, grazie anche all’interessamento del

Commissario cittadino Gianni Medina, rivolge un’interrogazione urgente a risposta scritta al presidente della Regione, Michele Emiliano, e all’assessore competente in merito al potenziamento dei servizi sanitari a Vieste. “Il Comune di Vieste rappresenta una delle principali mete turistiche della Puglia, con picchi di presenze che nei mesi estivi determinano un importante aumento della popolazione residente, con conseguente incremento della domanda di servizi sanitari e di emergenza – argomenta Splendido – la città ha subito, negli scorsi anni, un depotenziamento del presidio ospedaliero, con la dismissione del Pronto Soccorso sostituito da una postazione medicalizzata del 118, scelta che ha sollevato perplessità e critiche da parte della popolazione e delle istituzioni locali”. Prosegue: “la sicurezza sanitaria e la prontezza del servizio di emergenza-urgenza costituiscono diritti fondamentali e ineludibili per tutti i cittadini, a maggior ragione in aree soggette a forte pressione turistica stagionale come Vieste; questi presidi sanitari nei Comuni periferici e costieri sono anche un elemento strategico per la promozione turistica sostenibile della regione Puglia”. Aggiunge: “la stessa Asl Foggia, in occasione di precedenti incontri pubblici, aveva riconosciuto la necessità di modulare i servizi sanitari sulla base della stagionalità, ma ad oggi non risultano potenziamenti strutturali o investimenti significativi in tal senso”. Quindi Splendido ritiene “urgente attivare un tavolo tecnico tra Regione, Asl Foggia e Amministrazione comunale di Vieste per valutare il ripristino di un presidio di emergenza-urgenza o, quantomeno, un potenziamento stabile e strutturato della postazione medicalizzata 118 ed altrettanto urgente un piano straordinario di rafforzamento dei servizi sanitari per i comuni costieri ad alta densità turistica”. Il consigliere regionale, dunque, chiede “quali misure urgenti si intendono adottare per assicurare alla città di Vieste, già a partire dall’estate 2025, un servizio di emergenza-urgenza proporzionato al carico di popolazione presente anche durante la stagione turistica e se esiste uno studio sul piano di rafforzamento stagionale dei servizi sanitari nei comuni turistici, e se in tale piano Vieste è considerata prioritaria”.