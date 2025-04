Il corso di formazione sulla ristorazione, svoltosi presso il Centro di Formazione ed Orientamento Professionale “Padre Pio” e durato due intensi mesi, si è rivelato un’esperienza straordinaria per tutti I partecipanti. Abbiamo avuto il privilegio di apprendere sotto la guida di docenti altamente qualificati, immersi in un percorso che ha coniugato teoria e pratica in modo impeccabile.

Durante il programma, abbiamo esplorato temi fondamentali per il mondo della ristorazione. Dall’identificazione delle contaminazioni alimentari secondo il sistema HACCP, passando per I principi di igiene e pulizia indispensabili per garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e del personale, fino al riconoscimento delle diverse tipologie di batteri e alla valutazione del contenuto calorico e vitaminico degli alimenti. Ogni argomento affrontato ha arricchito le nostre competenze e ci ha permesso di comprendere appieno il valore della qualità e della sicurezza alimentare.

Il momento più coinvolgente, però, è stato dedicato alla pratica: un vero tuffo nel cuore della gastronomia italiana. Abbiamo avuto l’opportunità di imparare a realizzare piatti tipici, dolci straordinari e cocktail raffinati, guidati da esperti che ci hanno trasmesso non solo tecniche, ma anche passione per il mestiere. Ogni lezione pratica si è trasformata in un viaggio creativo, in cui abbiamo sperimentato, osato e scoperto nuove sfumature del nostro talento.

Un ringraziamento speciale va al Centro di Formazione ed Orientamento Professionale “Padre Pio”, che con il suo supporto costante e la sua dedizione ha reso tutto questo possibile. La loro collaborazione è stata il pilastro su cui abbiamo costruito questa meravigliosa esperienza.

La conclusione del corso è stata una festa indimenticabile, che ha celebrato non solo le competenze acquisite, ma anche I legami di amicizia nati tra I partecipanti. Ognuno di noi ha messo in campo ciò che aveva imparato, preparando piatti e dolci che raccontavano un pezzo del nostro percorso. Alcuni hanno portato le proprie tradizioni culinarie, dando vita a un vero e proprio viaggio tra sapori e culture. È stato un momento magico, un simbolo della bellezza che nasce dalla condivisione e dalla passione.

a cura di Sadiqi Omid