A Carapelle vige la legge del far west: qualsiasi occasione è buona per compiere atti vandalici e gravi danneggiamenti. Nella notte appena trascorsa, infatti, altre due auto sono state date alle fiamme in via Dante, nel paese dei Cinque Reali Siti. I mezzi di due semplici cittadini, due lavoratori: un grave danno morale e materiale. “Come segretario cittadino di Noi Moderati sono indignato per l’ennesimo caso di giustizia privata arbitraria, un atto contrario alla legge, ma anche alla civiltà che purtroppo a Carapelle si ripete troppo spesso – si legge nella nota di Noi Moderati Carapelle -. Negli anni sono state date alle fiamme le auto del parroco, di un carabiniere, del padre dell’ex sindaco e di tanti altri cittadini, oltre a danneggiare i mezzi parcheggiati nelle immediate vicinanze. È giunta l’ora di chiedere un incontro col prefetto di Foggia e con le forze di polizia per stabilire quali provvedimenti prendere nell’immediato. L’ordine pubblico è il primo tassello del vivere civile”. Noi Moderati chiede con convinzione all’attuale commissario prefettizio di Carapelle di agire concretamente con gli organi di governo per non far cadere queste vicende nel dimenticatoio.