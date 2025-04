Arriva la candidatura dell’avvocato Eugenio Bellino a sindaco di Orta Nova. Lo farà con le liste di Orta Nova Libera. “Mi candido perché non si può più continuare a lasciare il paese nelle mani della solita politica clientelare, non possiamo restare in silenzio, non denunciare, non annunciare qualcosa di nuovo – spiega -. Dobbiamo farlo prima che sia troppo tardi, prima di non accorgerci più di niente. Non si può restare indifferenti quando la mafia è entrata persino dentro al Comune, dentro le stanze del potere, dentro il nostro tessuto sociale nel totale silenzio dei nostri “esperti” politici locali. Noi siamo un’altra cosa. Siamo uomini e donne, che lavorano, che crescono figli con fatica e onestà e che ormai sono stanchi di accettare un sistema politico fatto di favori, di poltrone e di posti lavoro promessi in cambio di voti. Un progetto politico senza padrini né padroni, senza burattinai ma con una visione chiara: rompere il sistema clientelare, ricostruire il patto tra cittadini e istituzioni, restituire onore e trasparenza alla politica di Orta Nova.

Cittadini liberi che vogliono cambiare davvero il paese perché il Comune non può continuare ad essere il Bancomat dei soliti noti o la loro mucca da mungere.

Orta Nova merita sicurezza, bellezza, rispetto delle regole, spazi di aggregazione giovanile, servizi sociali efficienti e soprattutto cultura perché dobbiamo allontanare le mani della criminalità dalle giovani generazioni”.