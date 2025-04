“Il Gruppo Cerignola 3 San Francesco d’Assisi della Parrocchia SS. Crocifisso di Cerignola, parteciperà al Giubileo degli Adolescenti con 30 ragazze. “Un percorso intenso e prezioso, quello vissuto” sottolinea il Capo Gruppo Carlo Barbieri, “un cammino che ha saputo toccare il cuore dei ragazzi, restituendo loro, attraverso esperienze concrete e gesti di autentica Misericordia, la possibilità di riscoprire valori profondi e tracce vive di Speranza. In un tempo spesso segnato da incertezze e fragilità, abbiamo voluto offrire loro occasioni vere di incontro, di ascolto e di servizio, perché potessero sentirsi parte attiva di una comunità che non dimentica nessuno e che crede nella forza del bene condiviso.”

Saranno quattro gli eventi giubilari a cui prenderà parte l’Associazione Guide e Scout d’Europa Cattolici: il primo per gli adolescenti vedrà presenti a Roma dal 25 al 27 aprile circa 3200 guide tra gli 11 e i 15 anni ed 800 esploratori tra i 13 e i 15. Un totale di 4 mila ragazzi provenienti dai 181 gruppi presenti in 61 diocesi italiane. A maggio una rappresentanza di lupetti e coccinelle della Regione Lazio convergerà a piazza San Pietro, in rappresentanza dei branchi e cerchi delle diverse regioni, per il giubileo dei bambini. A giugno, in occasione del giubileo delle Associazioni e dei Movimenti, l’Associazione parteciperà con una delegazione di Capi, insieme ad una rappresentanza dell’Unione Internazionale Guide e Scout d’Europa a cui aderisce, presente in 27 Paesi in Europa e America. Infine ad agosto circa 1600 tra scolte e rover vivranno il giubileo dei giovani, giungendo a Roma sui cammini intitolati a Piergiorgio Frassati. “Non solo gli eventi in sé ma in particolare i cammini di preparazione sono stati occasione per ripensare percorsi e proposte” spiegano Manuela Evangelisti e Paolo Bramini, commissari generali. “Oggi i ragazzi, più che mai, hanno bisogno di riconnettersi alla realtà, con esperienze reali e significative, riscoprire prontezza e profondità di sguardo, vivere un cammino di ricerca, sentendosi parte di una comunità, sostenuti da educatori competenti e anch’essi in cammino”. In particolare per il giubileo degli adolescenti, guide ed esploratori in tutta Italia hanno vissuto un percorso esperienziale attraverso le opere di misericordia corporali, scelte a partire dalla realtà dei bisogni dei loro territori, esperienze vissute e rilette alla luce della Parola. “Una proposta che ha voluto ridare protagonismo ai ragazzi, fiducia nelle enormi possibilità che ciascuno di loro ha per rinnovare il mondo, speranza, che l’incontro con le povertà e la misericordia siano volano per rinnovare i cuori” aggiungono Laura Anni e Francesco Brunori, Commissari Nazionali di branca Guide ed Esploratori. Un viaggio che in questi giorni viene raccontato sui social dell’Associazione. Tutte le iniziative realizzate dalle guide e dalle Alte squadriglie esploratori saranno raccolte in un libro, che verrà donato a Papa Francesco.