Il professore foggiano Mariano Laudisi, ideatore del progetto Le Scuole della Felicità, ha preso parte alla VI edizione del Residenziale Formativo “Educare alla Felicità: Eccellenze a Confronto”, tenutasi il 15 e 16 aprile 2025 a Fiano Romano. La sua presenza ha rappresentato un momento significativo per tutti i partecipanti, portando un contributo concreto e appassionato alla diffusione della Didattica della Felicità, un approccio che mira a rendere l’apprendimento un’esperienza emotivamente coinvolgente e umanamente trasformativa. Laudisi, con il suo progetto Le Scuole della Felicità, già attivo in oltre 60 istituti e riconosciuto a livello nazionale, ha dimostrato come sia possibile integrare la Psicologia Positiva e la Programmazione Neuro-Linguistica per promuovere benessere emotivo e crescita personale. Il suo intervento ha offerto spunti pratici e visione strategica, condividendo esperienze di successo che coinvolgono docenti e studenti nello sviluppo delle life skills, nella gestione delle emozioni e nella costruzione di relazioni significative. L’evento, organizzato da Ciape, ha riunito educatori, ricercatori e innovatori sociali da tutta Italia, proponendo un percorso immersivo tra laboratori esperienziali, momenti di peer-learning e workshop interattivi. Quest’anno, il focus principale è stato proprio la Didattica della Felicità, una metodologia educativa che parte dall’assunto – sostenuto anche da autori come Seligman e Goleman – che emozioni positive, benessere e senso di scopo siano leve fondamentali per un apprendimento autentico, duraturo e inclusivo. Durante le due giornate, la riflessione si è intrecciata con la pratica, con il coinvolgimento diretto dei partecipanti in attività di co-creazione e confronto. I contenuti, ispirati anche alla Pedagogia del Bello, hanno messo in evidenza come l’estetica, l’emozione e il desiderio di imparare possano rivoluzionare i modelli educativi tradizionali. In questo contesto, l’esperienza e la visione di Mariano Laudisi si sono inserite come esempio virtuoso e replicabile, in grado di ispirare nuovi percorsi formativi e progetti educativi a livello nazionale e internazionale. La partecipazione del professore non ha solo arricchito il programma, ma ha reso ancora più tangibile il messaggio chiave del residenziale: educare alla felicità è possibile, è urgente e può cambiare profondamente il modo in cui concepiamo l’educazione e il benessere collettivo.