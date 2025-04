Si svolgerà dal 28 aprile al 3 maggio di quest’anno l’VIII Settimana Sociale organizzata dalla Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano in collaborazione con l’Ufficio Caritas, diretto da don Pasquale Cotugno, e con l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, guidato dal dott. Gaetano Panunzio. Diversi i temi che saranno affrontati: dal lavoro e dall’intelligenza artificiale alla democrazia, passando per i conflitti dimenticati.

Come ha scritto papa Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo Ordinario dell’Anno 2025 “Spes non confundit” dobbiamo imparare a «porre attenzione al tanto bene che è presente nel mondo per non cadere nella tentazione di ritenerci sopraffatti dal male e dalla violenza. Ma i segni dei tempi, che racchiudono l’anelito del cuore umano, bisognoso della presenza salvifica di Dio, chiedono di essere trasformati in segni di speranza».«Questo è lo scopo della Settimana Sociale Diocesana – dichiara don Cotugno – analizzare le ferite del nostro contesto sociale sia locale che internazionale e chiederci come poter essere ogni giorno costruttori di Speranza e testimoniare, con uno stile evangelico fondato sulla nonviolenza, il nostro essere credenti e cittadini. Riteniamo urgente, come più volte il caro papa Francesco ha sottolineato, accendere un faro sui conflitti armati presenti nel mondo e porre attenzione al Medio Oriente».

All’interno della Settimana Sociale è previsto un momento giubilare dedicato al Mondo del Lavoro con la celebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Fabio Ciollaro, vescovo della diocesi, nella giornata di martedì, 29 aprile, alle ore 21 in cattedrale.«Questo momento giubilare – dichiara il dott. Panunzio – richiama per noi credenti il valore fondamentale del riposo e del tempo libero, spesso sacrificato in nome della produttività. La Dottrina Sociale della Chiesa ricorda l’importanza di tutto questo e di come il lavoro deve rispettare i ritmi della persona, allo scopo di favorire un equilibrio tra vita lavorativa e familiare nel rispetto dei diritti dei lavoratori stessi per un lavoro più giusto ed equo».

Di seguito il programma

28 aprile ore 19,00 – Cerignola – Curia Vescovile

Apertura VIII Settimana Sociale Diocesana

Saluti: Dott. Francesco Bonito, Sindaco di Cerignola; Avv. Maria Dibisceglia, Vice Sindaco di Cerignola; Mons. Vincenzo D’Ercole, Vicario di Cerignola-Ascoli Satriano

Intelligenza Artificiale: quale impatto sul lavoro. Introduzione: Dott. Gaetano Panunzio, Direttore PSL Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. Interviene: Dott. Marco Bentivogli, Esperto di politiche di innovazione e lavoro. Coordinatore di BASE Italia. Comunicazioni: Frate Francescano OFM. Modera: Gioacchino Matrella, giornalista.

29 aprile ore 21,00 – Cerignola – Basilica Cattedrale San Pietro Apostolo (Duomo)

Giubileo dei Lavoratori. Celebrazione presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Fabio Ciollaro, Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano.

30 aprile ore 21.00 – Cerignola – Curia Vescovile

Dai conflitti dimenticati ai segni di Speranza. Introduzione: Don Pasquale Cotugno, Direttore Caritas Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. Le guerre del nostro tempo e il ritorno alle armi: dott.ssa Silvia Sinibaldi, Vice Direttrice Caritas Italiana. Una voce dal Medio Oriente: Dott. Danilo Feliciangeli, referente Caritas Italiana per il Medio Oriente. Modera: Alba De Palo, Giornalista ANSA Teledehon.

3 maggio – Orta Nova – Palazzo Ex Gesuitico

Quando la democrazia è a rischio. Introduce e modera: Don Pasquale Cotugno, Direttore Caritas Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. Il sistema corruttivo: quale reticolo criminale? Quale risposta civica?: Dott.ssa Francesca Rispoli, Copresidente di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Fame di verità e giustizia. Una mobilitazione per mettere al centro dell’Agenda politica la lotta alle mafie e alla corruzione: Dott.ssa Federica Bianchi, Responsabile regionale di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Strumenti Operativi: Il Microcredito: Costanza Netti, Presidente Associazione Servi Inutili. Vince chi smette. Campagna contro la pratica dell’azzardo: Dott.ssa Francesca Colopi, Assistente Sociale Coop. “Charlie fa Surf”, Advocacy Caritas Diocesana.