Nella Sala Conferenze del Comune di Cerignola si è svolto il secondo incontro pubblico dedicato alla presentazione e alla discussione della strategia di sviluppo per il progetto di rigenerazione urbana “Priorità IX – Sviluppo territoriale e urbano” che coinvolge i comuni di Cerignola, Stornara e Stornarella.

L’iniziativa rientra nel programma regionale che ha individuato 13 poli destinatari di fondi comunitari, mettendo a disposizione un budget complessivo di 8,93 milioni di euro per questo ambito, con la possibilità di ulteriori risorse integrative. Al centro dei lavori, l’ambizioso progetto di riqualificazione dell’area dello Stadio Monterisi, destinato a trasformarsi in un polo sportivo e culturale aperto a tutti e in grado di dare nuova vitalità al quartiere. L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comune di Cerignola e sostenuta dalla Regione Puglia.

Un nuovo volto per lo Stadio Monterisi

Tra i temi più rilevanti emersi durante la riunione spicca la riconversione dell’attuale stadio cittadino in un complesso dedicato allo sport di base, agli spettacoli e agli eventi culturali, con l’obiettivo di offrire spazi sicuri, moderni e pienamente integrati con il tessuto urbano. L’Amministrazione comunale di Cerignola ha confermato inoltre l’intenzione di realizzare un nuovo polo sportivo agonistico in un’area più idonea, così da ridurre la congestione nel centro cittadino e rendere gli eventi calcistici e sportivi fruibili in modo più sostenibile e organizzato.

Durante l’incontro è stata coinvolta attivamente la cittadinanza: numerosi residenti, associazioni e rappresentanti del terzo settore hanno preso parola per segnalare criticità, proporre idee e offrire soluzioni mirate alle esigenze reali della comunità locale. Le questioni più discusse hanno riguardato la viabilità e i trasporti con l’esigenza di potenziare i collegamenti verso lo stadio e i quartieri periferici. È stata poi ribadita l’importanza della sicurezza, ipotizzando presenze istituzionali più costanti all’interno delle nuove strutture per contrastare vandalismo e degrado. Ha suscitato particolare interesse anche la valorizzazione degli spazi associativi e culturali attraverso il recupero di edifici pubblici già esistenti da destinare a centri diurni, incubatori d’impresa, aule per corsi formativi e attività giovanili. Infine, si è posto l’accento sul sostegno al sociale, evidenziando la possibilità di accedere a fondi regionali e comunitari per istituire comunità energetiche e promuovere servizi dedicati a famiglie, anziani e persone con disabilità.

La voce dei Comuni di Stornara e Stornarella

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche i rappresentanti di Stornara e Stornarella, che hanno illustrato i rispettivi progetti di sviluppo: dalla riqualificazione della villa comunale di Stornara al completamento della rete ciclopedonale che collega i due centri con particolare attenzione alla sicurezza, all’illuminazione e alla creazione di nuovi spazi per il tempo libero.

Prossimi passi e impegno collettivo

I Comuni hanno ora l’obiettivo di completare la stesura della Strategia Integrata entro il termine stabilito per poi avviare la negoziazione con la Regione Puglia, che finanzia il progetto nell’ambito della misura 9.2 “Interventi di miglioramento della capacità amministrativa”. Da questa fase dipenderà la definizione degli interventi esecutivi e il relativo stanziamento dei fondi.

L’incontro di ha dimostrato l’interesse e la volontà di Amministrazioni, associazioni e cittadini di contribuire attivamente a un percorso di sviluppo condiviso. Seguiranno altri momenti di confronto e dialogo nei quali tutta la cittadinanza è chiamata a dare il suo contributo.