ono due donne, due artiste, si chiamano Linda Klimentová e Magdalena Kracík Štorkánová. Entrambe arrivano dalla Repubblica Ceca. Sono arrivate a Rocchetta Sant’Antonio e vi resteranno fino al prossimo 2 maggio per avviare una residenza artistica che stimoli la Comunità locale con diverse iniziative culturali. Raccoglieranno aneddoti, racconti, informazioni sia sulla storia che sulla vita quotidiana del borgo. A spiegare l’obiettivo dell’iniziativa è il sindaco di Rocchetta Sant’Antonio, Pompeo Circiello: “Le due artiste internazionali che stiamo ospitando saranno al centro di incontri pubblici, workshop, ricerca sul campo, mostre, presentazioni e la creazione di nuove opere d’arte. L’iniziativa del Comune di Rocchetta Sant’Antonio prende il nome di ‘Borgo d’Arte’ ed è finanziata, al pari di altre azioni attivate già da un anno a questa parte, dal PNRR Borghi. Rocchetta Sant’Antonio ha un grande patrimonio materiale e immateriale, fatto di storia, natura, cultura e architettura, tutti elementi che rappresentano la linfa vitale di una Comunità che vuole costruire il proprio futuro ripartendo dalle proprie radici e creando nuove opportunità di sviluppo. È un invito aperto a tutti a partecipare, prendere parte, fare parte, avere parte, diventare ed essere parte”.

100 ARTISTI IN 100 GIORNI. Uno degli obiettivi della residenza artistica è quello di riuscire a coinvolgere 100 artisti nei prossimi 100 giorni, a partire da Rocchetta Sant’Antonio ma in collaborazione anche con gli altri comuni dei Monti Dauni, il polmone verde della Puglia, costruendo una rete sinergica di iniziative e di scambi con le altre residenze artistiche attivate in tutta l’area. L’intero progetto sarà illustrato domenica 27 aprile 2025, alle ore 19, nel corso di un incontro che si svolgerà presso il nodo di Galattica, nella Biblioteca comunale a Rocchetta Sant’Antonio. Sarà un momento di condivisione con la Comunità per promuovere la residenza artistica come spazio di incontro e di scambio culturale. Le residenze devono essere vissute come momenti privilegiati di partecipazione e di valorizzazione dell’attività culturale di tutti, sia individuale che di gruppi e associazioni. È già in programma anche la prossima residenza artistica. “Partirà a metà maggio – annuncia il sindaco – e vedrà ospite della nostra comunità un artista di origini italiane che ha il suo atelier in Nicaragua e che ha vissuto e lavorato molto in altri paesi come Cuba e Messico. Sicuramente porterà uno sguardo interessante su Rocchetta. Sarà una residenza molto lunga, con tutta una serie di momenti di incontro e di condivisione. Vogliamo dare nuovo impulso al potenziale enorme del nostro comune e dell’intera area dei Monti Dauni. Questa è un’area in cui la natura, il paesaggio, l’autenticità dell’accoglienza, le tante produzioni agroalimentari di pregio e una naturale vocazione alla sostenibilità possono e devono trasformarsi da potenzialità a sviluppo concreto, con un nuovo modello circolare di crescita economica e occupazionale”.