“Strategie Comuni di Restanza – Verso il TEDxUniversity of Foggia” è l’evento che si terrà a Troia, mercoledì 30 aprile, alle ore 17.30, presso l’Auditorium Jean Marie Martin. L’iniziativa – un talk che coinvolgerà un importante parterre istituzionale di relatori – si inserisce nel percorso di avvicinamento al TEDxUniversity of Foggia (che si svolgerà nel mese di maggio), evento ufficiale con licenza TED promosso dall’Ateneo foggiano con il coinvolgimento di università, imprese, istituzioni e società civile.

Tema centrale dell’edizione in arrivo è la Restanza: la scelta consapevole, cioè, di rimanere nei propri territori per contribuire alla loro crescita e rigenerazione. Il talk troiano vedrà la partecipazione di ospiti e relatori che si confronteranno su tre panel tematici, offrendo punti di vista differenti e complementari: “Il ruolo della politica nelle misure di contrasto allo spopolamento”; “L’Università: opportunità di sviluppo per le Aree interne”; “Università, Impresa e Territorio: Alleanza e Restanza”.

“Sarà un’occasione preziosa di riflessione e dialogo su una delle sfide più rilevanti per i nostri territori: costruire insieme strategie concrete per restare, innovare e crescere – commenta il sindaco di Troia, Francesco Caserta -. Con grande piacere abbiamo raccolto l’invito dell’Università di Foggia organizzando un evento collaterale che, proprio sul tema di quest’edizione foggiana del TEDx, che sentiamo particolarmente, chiama a raccolta i diversi livelli istituzionali, come Comune, Provincia, Regione, oltre alle principali associazioni di categoria, tra cui Confcommercio e Confindustria. Tutto ciò – continua il primo cittadino di Troia – per discutere concretamente della possibilità di rilanciare i territori delle Aree interne, a maggior ragione in vista dell’implementazione della Snai (Strategia nazionale Aree interne) appena approvata dal Ministero per le Politiche di coesione. Al centro della discussione – sottolinea ancora Caserta – le modalità di collaborazione tra Università, istituzioni e imprese per il rilancio dell’economia delle Aree interne attraverso la lotta allo spopolamento, maggiore criticità del nostro territorio. L’obiettivo è discutere e implementare strategie comuni affinché possa essere arginato questo grande problema che attanaglia i Monti Dauni”. L’iniziativa si concluderà con il concerto della band Il Palpito dell’Uno.